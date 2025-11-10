UPA pide unos presupuestos "ajustados y adecuados" para la ganadería extensiva

UPA Castilla y León ha remitido este lunes una carta dirigida a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, solicitando un presupuesto "adecuando y ajustado" a las necesidades de los ganaderos de extensivo en tareas básicas como el manejo, confinamiento y salvaguarda del ganado.

El sindicato considera "muy insuficiente" las cuentas iniciales de 2.428.735 euros que se destinarían a las ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias de Castilla y León vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad en el marco del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

Se trata de la línea de ayudas a la ganadería extensiva en una materia tan sensible y demandada por el sector como es dotar a las instalaciones adecuadamente para el manejo, confinamiento y salvaguarda del ganado. Esta línea es básica en un contexto como el actual con un sector al que le preocupa y le afecta la EHE, la lengua azul o la nueva y preocupante enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Recuerda que esta Orden de 12 de septiembre de 2025, anunciada por el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de la última Feria de Salamanca, ha suscitado un "gran interés" entre los ganaderos de la Comunidad "necesitados de dotar sus explotaciones de instalaciones más adecuadas", un interés que se ha incrementado, aseguran, "más si cabe" tras la llegada de la dermatosis nodular al territorio nacional.

Advierte UPA que estos presupuestos dejarían fuera a muchos ganaderos interesados -la partida inicial únicamente podría beneficiar a 242 peticionarios- y consideran que, de no cumplirse provocará "un descontento" en un momento "más necesario que nunca".