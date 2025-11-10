El PSOE acusa a la Junta de llegar "tarde y mal" a la crisis por la gripe aviar y reclama detallar las ayudas específicas

El PSOE de Castilla y León ha acusado a la Junta de llegar "tarde y mal" a la crisis provocada por el virus de influeza aviar (o gripe aviar) y pide reforzar con ayudas específicas al sector afectado porque "lo que el campo necesita no son los titulares del señor Mañueco, sino las soluciones".

El secretario de Agricultura del PSOECyL, José Luis Casares, y la portavoz socialista de Agricultura, Virginia Jiménez, han pedido a la Junta que informe con claridad a cada ayuntamiento y a cada productor, refuerce de inmediato los servicios veterinarios y los equipos de control, dote a las unidades veterinarias de personal, tanto de veterinarios como de técnicos, y publique un calendario de pago real para que nadie quede atrás.

Los representantes socialista subrayan que ya se han sacrificado más de dos millones de aves, con un impacto económico enorme para cientos de granjas y familias, y destacan que el Ministerio de Agricultura ha actuado con rapidez y con rigor activando medidas preventivas en todo el país como el confinamiento de aves en municipios de riesgo, el refuerzo de la bioseguridad y la coordinación con las comunidades autónomas.

Un protocolo impulsado por la cartera de Luis Planas que, en opinión de la formación socialista, es "claro, homogéneo y basado en criterios técnicos" frente a la actuación de la Administración regional a la que culpan de que muchos ayuntamientos y explotaciones de nuestra comunidad desconocieran que se encontraban dentro de las zonas de especial vigilancia, enterándo de ello "por la prensa". Por ello, reclaman "mayor rigor y transparencia" y una actuación temprana, "no cuando el problema ya esté desbordado".

En esta línea, remarcan que la Consejería de Agricultura, a través de las unidades veterinarias de las diferentes zonas afectadas, son las encargadas de notificar a los distintos ayuntamientos las medidas a tomar y difundir a todos sus vecinos y vecinas y explotaciones con el fin de evitar la propagación de dicha gripe, como evitar dar agua a las aves domésticas de depósitos en el exterior, evitar la concentración de aves cautivas en certámenes, exhibiciones o celebraciones culturales y acusan al gobierno de Mañueco de anunciar compensaciones, aunque "sin detallar cuándo, cómo ni a quién llegarán las ayudas".