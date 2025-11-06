González Corral solicita al Gobierno central coordinar las actuaciones frente a la dermatosis nodular

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha vuelto a solicitar al Ministerio que dirige Luis Planas que coordine las actuaciones entre las diferentes comunidades autónomas para garantizar la correcta evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Así lo ha confirmado en una comparecencia en Zamora en la que también ha hecho referencia a la situación de la gripe aviar.

A falta de dos días para que la Junta decida si levanta o mantiene las medidas preventivas que conllevan la suspensión de movimiento del ganado, González Corral asegura que se está analizando la evolución dentro y fuera de la comunidad en contacto con el resto de autonomías.

Asegura que la situación "no parece que haya mejorado", si bien durante estos días se continuarán manteniendo encuentros con las Opas para "ver qué medidas tomamos" aunque sin especificar si se prorrogarán.

La titular de Agricultura sí ha confirmado en cambio que el lunes volvió a solicitar ante el ministro Luis Planos la necesidad de "mantener una coordinación entre las distintas comunidades que debe ejercer el Ministerio de Agricultura" ante una enfermedad "que no entiende de fronteras territoriales".

Gripe aviar

En lo referente a la situación de la gripe aviar, la consejera asegura que se está trabajando de manera "coordinada" con las explotaciones y "desde el primer momento" en el que "surgió la sospecha, no ya la confirmación de la enfermedad". González Corral recuerda que los gastos derivados de la desinfección y las indemnizaciones contempladas en la ley de Sanidad Animal las está asumiendo a día de hoy la Junta de Castilla y León a la espera de que los fondos del Gobierno nacional y de la Unión Europea "reviertan pronto".

Con todo, mantiene que la situación parece "estar más controlada", si bien es crucial "extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones".