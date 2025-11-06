Las ferias de ganado seguirán suspendidas en Zamora y todo Castilla y León hasta el 30 de noviembre

La Junta de Castilla y León ampliará hasta el 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad con el objetivo de reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno. Mañana se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la prórroga de esta medida ante el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, significó que estas medidas, “oportunas y necesarias”, se han alcanzado con un “amplio” acuerdo con las organizaciones agrarias, por lo que subrayó existe un “nivel de conformidad bastante amplio”.

El portavoz de la Junta señaló que la dermatosis nodular se concentra dentro de Cataluña, pero advirtió de que existe un riesgo “muy alto” de transmisión a otras comunidades autónomas, por lo que defendió la necesidad de limitar el movimiento de ganado para evitar el contagio entre las reses.

Asimismo, Fernández Carriedo aclaró que estas prohibiciones permiten el movimiento de ganado de una única explotación, es decir, que tenga un “único código”, ya que la Junta busca que no se mezclen los animales procedentes de varias granjas, ya que al regresar a las mismas podrían contagiar al resto.

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, por lo que exige extremar la bioseguridad y reducir concentraciones que favorecen la transmisión indirecta. Asimismo, hay que señalar que la DNC no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.