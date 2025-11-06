Agricultura exhibe unos presupuestos "históricos" frente a las quejas de las Opas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido los "históricos" presupuestos autonómicos de 2026 que, tanto a nivel general como del área son "los más altos de los últimos 15 años". Así lo ha manifestado en respuesta a las críticas realizadas por las organizaciones agrarias profesionales que consideran insuficiente las partidas destinadas.

En concreto, Agricultura ha aumentado su partida un 12% con respecto a las pasadas cuentas. La consejera ha destacado que el presupuesto refleja "todas las necesidades" que se han ido recogiendo durante los últimos 14 meses, al tiempo que ha incidido que el trabajo se realiza en base "al diálogo y a la escucha".

González Corral ha destacado además iniciativas como el Plan del Ovino o el Plan de la Ganadería Extensiva y que cuentan con un presupuesto autónomo "sin ayuda de ninguna otra administración" y pese al incumplimiento del Ministerio que se comprometió a implementar la normativa del ovino.

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad 2026 prevé casi 108 millones de euros para inversiones en la provincia de Zamora, “lo que supone un crecimiento del 30,74% con respecto al del año 2024”.

En lo que respecta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “la tercera que más crece en el presupuesto a nivel global”, según ha apuntado la consejera, contempla destinar más de 15 millones de euros a la provincia de Zamora durante el año 2026, destacando, como principales inversiones, los más de 3,5 millones de euros para la modernización de los diferentes sectores del Canal de San José; los 2,2 millones de euros para las obras de infraestructura rural de la concentración parcelaria de Fermoselle; y los 1,5 millones de euros para la misma actuación en Fresno de Sayago.

Simplificación de las ayudas de la IGP

Por último, González Corral ha aclarado que en los últimos meses se ha estado trabajando junto a las diferentes Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas para que las solicitudes de ayudas se conviertan en una subvención directa al ser figuras de calidad reconocidas, lo que les aportará "la tranquilidad de que ya cuentan con ella de cara a los próximos tres años".