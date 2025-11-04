Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Zamora (4 de noviembre 2025): Subida de lechones y bajada del porcino de cebo

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Ical

I. G.

Subida de lechones y bajada del porcino de cebo. Es lo más destacado de la Lonja de Zamora en su sesión del 4 de noviembre de 2025. El lechón de gran partida y de recogida se incrementan en un euro la unidad mientras que los tostones mantiene los mismos precios que la semana anterior.



El porcino selecto, normal y graso cotizan ligeramente a la baja de acuerdo con los precios de referencia de la Lonja de Zamora. Y sin cambios en las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso.

