Lonja de Zamora (4 de noviembre 2025): Subida de lechones y bajada del porcino de cebo

Subida de lechones y bajada del porcino de cebo. Es lo más destacado de la Lonja de Zamora en su sesión del 4 de noviembre de 2025. El lechón de gran partida y de recogida se incrementan en un euro la unidad mientras que los tostones mantiene los mismos precios que la semana anterior.







El porcino selecto, normal y graso cotizan ligeramente a la baja de acuerdo con los precios de referencia de la Lonja de Zamora. Y sin cambios en las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso.