Lonja de Zamora (4 de noviembre 2025): Subida de lechones y bajada del porcino de cebo
El porcino selecto, normal y graso cotizan ligeramente a la baja de acuerdo con los precios de referencia de la Lonja de Zamora
I. G.
Subida de lechones y bajada del porcino de cebo. Es lo más destacado de la Lonja de Zamora en su sesión del 4 de noviembre de 2025. El lechón de gran partida y de recogida se incrementan en un euro la unidad mientras que los tostones mantiene los mismos precios que la semana anterior.
El porcino selecto, normal y graso cotizan ligeramente a la baja de acuerdo con los precios de referencia de la Lonja de Zamora. Y sin cambios en las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- "A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino
- Herminio Ramos cumple un siglo. El maestro ilustrado de Zamora