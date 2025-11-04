El comisario europeo de Agricultura tiende la mano a los eurodiputados que se oponen al recorte de la PAC: "Estamos empezando a negociar"

«Esto no es un sprint, es una maratón; tenemos dos años para hacerlo bien con el input del Parlamento y del Consejo de ministros de Agricultura. Ahora estamos al principio de la maratón», con estas palabras quiso este martes el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el luxemburgués Christophe Hansen, calmar las aguas e invitar a los colegisladores a negociar después de que el Parlamento Europeo enviara a Von der Leyen una carta en la que amenazan con tumbar el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 porque supone una profunda reforma de la PAC que no convence a la mayoría de la cámara. Es especialmente significativo porque la misiva viene firmada por los cuatro grupos políticos (populares, socialdemócratas, verdes y liberales) que han salvado a la presidenta de la Comisión Europea en tres mociones de censura a lo largo del último año.

La reforma solamente garantiza 302.000 millones para ayudas directas al campo (un 22% menos que en la actualidad) y se meten las ayudas del segundo pilar (desarollo rural) en un nuevo “fondo común” que se repartirá entre los Estados que pueden destinar a su criterio no solo a desarrollo rural, sino también a otras materias como política social, migración, investigación o los fondos de cohesión, a criterio de cada país.

Esto supondría que programas tan importantes para el campo como las modernizaciones del regadío, las agroambientales o los programas Leader que gestionan los Grupos de Acción Local tendrían que competir en los consejos de ministros de cada país por conseguir esos fondos, con otras carteras que probablemente preocupan más a las poblaciones urbanas.

Sin embargo, el comisario europeo ha defendido esta reforma como «una simplificación» que eliminará burocracia para los agricultores y ganaderos: «En este momento tenemos en el primer pilar los ecorregímenes y en el segundo las medidas agroambientales y muchas veces tienen el mismo objetivo, pero es demasiado papel para los agricultores», declaró Hansen, por lo que «juntarlo es más atractivo desde el punto de vista financiero, pero también reduce la burocracia».

Asimismo, Hansen negó que se recorte la financiación de las políticas agrarias, porque «a los 302.000 millones de euros que tenemos asegurados hay que sumar los programas leader, la innovación o la conectividad en zonas rurales, que se pueden financiar desde el fondo común».

Fitosanitatios

El comisario de Agricultura también reconoció que la Comisión Europea debe proporcionar nuevas armas a los profesionales del campo para luchar contra las plagas en un contexto de cambio climático en el que las enfermedades que afectan a los cultivos se extienden de sur a norte. “Tenemos un problema de verdad porque en los últimos diez años hemos sacado muchas sustancias activas” de la lista de fitosanitarios autorizados «y para algunos sectores como el arroz o la remolacha azucarera no hay alternativa», declaró.

Por eso, abogó por seguir investigando alternativas seguras y, sobre todo, acortar los plazos para la autorización de nuevas sustancias, que actualmente conlleva un tiempo «de siete u ocho años». Esto no depende de la cartera de Agricultura, sino de Salud y Bienestar Animal, pero Hansen adelantó que su colega Olivér Várhelyi «va a presentar un paquete ómnibus sobre esto».

En cuanto a la importanción de productos de terceros países enlos que sí se emplean algunos fitosanitarios prohibidos en Europa, en teoría las empresas importadoras deben cumplir los estándares de calidad y seguridad ambiental europeos.No obstante Hansen abogó por mejorar los controles audaneros de este tipo de productos para evitar posibles fraudes, algo que es competencia de los Estados miembro.