Tan solo el 18% de las explotaciones de ovino y el 4% de vacuno están vacunadas frente a la lengua azul

Preocupa el bajo índice de vacunación frente a la lengua azul entre las explotaciones de ovino y bovino de la provincia de Zamora. A día de hoy, se ha administrado la vacuna a un total de 140.514 cabezas de ganado ovino pertenecientes a 253 explotaciones y 4.656 bovinos de otras 70 explotaciones. Un porcentaje "pequeño que nos gustaría que fuese superior" en opinión del delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

Y es que, puestos en contexto, el total de inoculaciones representan el 33% de la cabaña ovina inmunizada y un 15% de las explotaciones registradas en la provincia. Unos porcentajes que bajan de manera aún más drástica en el caso de la ganadería bovina, donde tan solo se han inyectado al 4% de los animales y el 5% de las explotaciones.

Así lo ha avanzado en el marco de la reunión del Consejo Agrario Provincial que ha presidido este martes y en el que se ha informado de la situación sanitaria animal marcada también por la dermatosis nodular contagiosa y la gripe aviar. Por el momento, no se han registrado nuevos casos positivos desde el verano, cuando se registraron dos explotaciones de bovino que dieron positivo en la unidad veterinaria de Alcañices.

Oposición a la vacunación frente a la dermatosis nodular

En el caso de la dermatosis nodular (DNC) con 18 focos en la provincia de Gerona, Castilla y León se mantiene libre de casos activos, si bien se mantienen vigentes medidas preventivas desde el pasado 25 de octubre. Estas medidas -vigentes por 15 días y prorrogables en función de la evolución- establecen la suspensión de todas las ferias, concursos y certámenes ganaderos, así como la obligación de desinfección y desinsectación de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la Comunidad.

Aurelio González, Antonio Medina (primero y segundo por la derecha) y Lorenzo Rivera (segundo por la izquierda) durante la reunión del Consejo Agrario Provincial. / Víctor Garrido

Asimismo, se prohíbe la entrada de animales procedentes de zonas con casos declaradas como infectadas, de protección o de vigilancia frente a la enfermedad sometidos a restricciones de movimientos. Los movimientos de compraventa de ganado bovino deberán ser directos de explotación a explotación con la correspondiente limpieza, desinsectación y desinfección antes de la carga.

Las organizaciones agrarias profesionales han pedido "prudencia" ante la falta de información sobre la eficacia de las vacunas, tal y como precisa Aurelio González, secretario general de UPA. También ante las consecuencias que conllevaría la aplicación de una vacunación a nivel estatal -opción ante la que muestran su rechazo generalizado- que supondría de facto el cierre de los mercados de venta de carne "durante una temporada larga".

En este sentido, González insistía en la necesidad de apostar por la prudencia, tanto para no generar "falsas alarmas" que "puedan hundir los mercados". Al tiempo, insta a los ganaderos a cuidar dónde comprar y controlar la posible entrada de animales de otras comunidades autónomas "y sobre todo de países como Francia".

Zamora, sin gripe aviar pero en riesgo elevado

Por último, aunque Zamora permanece libre de focos de gripe aviar en sus 52 explotaciones comerciales, las autoridades sanitarias alertan de un riesgo elevado debido a la proximidad de casos en Valladolid y la detección de aves silvestres sospechosas.

Por ello, se insta a los avicultores a extremar las medidas de precaución y se mantienen activas restricciones, como la prohibición de concentraciones de aves, mientras los planes de vigilancia y control de la Consejería de Agricultura están preparados para una actuación inmediata si fuese necesario.