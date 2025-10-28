Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Zamora (28 de octubre de 2025): Ligero descenso del porcino de cebo

Sin cambios en las cotizaciones de lechones y tostones, así como ibérico y cerdas de desvieje

Porcino en una granja

Porcino en una granja

I. G.

Escasos cambios en la exigua Lonja de Zamora, que esta semana experimenta un ligero descenso en el precio del porcino selecto, normal y graso. No así las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso, sin cambios en las cotizaciones respecto a la anterior sesión.



El resto de productos que tienen precios de referencia en la Lonja de Zamora no experimentan cambios, en lo que se refiere a lechones y tostones.

