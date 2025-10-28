Lonja de Zamora (28 de octubre de 2025): Ligero descenso del porcino de cebo
Sin cambios en las cotizaciones de lechones y tostones, así como ibérico y cerdas de desvieje
I. G.
Escasos cambios en la exigua Lonja de Zamora, que esta semana experimenta un ligero descenso en el precio del porcino selecto, normal y graso. No así las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso, sin cambios en las cotizaciones respecto a la anterior sesión.
El resto de productos que tienen precios de referencia en la Lonja de Zamora no experimentan cambios, en lo que se refiere a lechones y tostones.
