Lonja de Zamora (28 de octubre de 2025): Ligero descenso del porcino de cebo

Escasos cambios en la exigua Lonja de Zamora, que esta semana experimenta un ligero descenso en el precio del porcino selecto, normal y graso. No así las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso, sin cambios en las cotizaciones respecto a la anterior sesión.







El resto de productos que tienen precios de referencia en la Lonja de Zamora no experimentan cambios, en lo que se refiere a lechones y tostones.