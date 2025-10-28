Cobadu inicia la siembra de los campos de ensayo que extenderá a Zamora

La cooperativa Cobadu ha comenzado esta semana con la siembra de los campos de ensayo con praderas anuales de Fertiprado —en sus variedades avex, speedmix, trigomix, tritimix y c-mix— junto con diferentes tipos de forrajes. Los trabajos han sido realizados por los técnicos e ingenieros agrícolas de la cooperativa, quienes han supervisado todas las labores para garantizar que el proceso se desarrolle en las mejores condiciones.

Las primeras siembras se han llevado a cabo en la localidad vallisoletana de Villafrechós a la espera de que en los próximos días la implantación de estos campos de ensayo se extienda a otras provincias de la comunidad como Zamora, Salamanca y Ávila. Una iniciativa con la que la cooperativa buscar reafirmar su compromiso con la cercanía hacia sus socios, distribuidos por toda Castilla y León.

Siembra campos de ensayo en Villafrechós, Valladolid. / Cobadu

Tal y como explica Cobadu, el objetivo es incorporar nuevas variedades de semillas que se adapten mejor al medio, optimicen la producción y ofrezcan la máxima rentabilidad a los agricultores. Para asegurar cuáles son las mezclas y variedades de praderas más adecuadas para los socios de la cooperativa, los campos serán sometidos a un seguimiento exhaustivo por parte de los técnicos.

Además, está prevista una jornada de visita a los campos en el mes de mayo, donde ellos mismos podrán conocer de primera mano el comportamiento de las distintas variedades.

Cobadu mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Fertiprado, de la que es distribuidor exclusivo en Castilla y León. Fertiprado, empresa de referencia en el sector, lleva décadas trabajando en la mejora genética y en la innovación de mezclas de praderas compuestas por gramíneas y leguminosas, contribuyendo al desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadería.