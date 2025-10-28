Los agricultores de Castilla y León recibieron 964,9 millones en pagos directos en el ejercicio 2025
Los cultivadores de Castilla y León perciben el segundo mayor montante tras los 1.325 euros de Andalucía
Efe
Los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 5.296,62 millones en el ejercicio 2025, entre el 16 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de este año, de los que 964,9 millones fueron para los agricultores de Castilla y León, el segundo mayor montante tras los 1.325 de Andalucía.
Así figura en el último informe del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el que detalla que de esos 5.296 millones, el importe abonado más abultado es el correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.369,88 millones).
Le siguen los relativos a los ecorregímenes (1.114,74 millones), la ayuda a la renta asociada (664,30 millones) y la complementaria a la renta redistributiva (492,45 millones).
Los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (1.325 millones de euros), Castilla y León (964,93 millones) y Castilla-la Mancha (710,37 millones).
En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio el pasado 16 de octubre y hasta el 30 de septiembre, los pagos de este "segundo pilar" de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles han sido de 1.506,81 millones de euros.
Por medidas con cargo al Feader, los pagos más cuantiosos son los correspondientes a inversiones en activos físicos (675,70 millones); inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (233,67 millones) y la ayuda para el desarrollo local del programa Leader (165,09 millones).
