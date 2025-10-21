Miel
Nuevas ayudas para los apicultores de Zamora: 2,7 millones para el despegue del sector
Castilla y León aglutina más de 415.000 colmenas y es la segunda comunidad que produce más miel, un total de 5.120 toneladas
La Junta de Castilla y León ha comenzado a abonar las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) que suponen casi 2,75 millones de euros y con las que pretende potenciar un sector importante en la comunidad, ya que es la tercera de España que aglutina un mayor número de colmenas, más de 415.000, y la segunda en producción de miel, con un total de 5.120 toneladas.
Las ayudas se repartirán entre un total de 386 expedientes y se distribuyen en siete líneas de intervención diferentes. La de mayor importe, 1,35 millones, se destinará a sufragar inversiones en tratamientos contra enfermedades e invasores y productos para la vitalidad de las colmenas y la cera.
La siguiente por importancia es la dirigida a mejoras de la productividad y rendimiento de las colmenas, que engloba la adquisición de útiles, equipos o sistemas de manejo y extracción de miel, mejora de caminos, seguro de responsabilidad civil de las colmenas, sistemas de protección y geolocalización, y dotada con 705.000 euros.
Con la tercera se sufragarán gastos derivados de asesoramiento, asistencia técnica y formación, con 352.000 euros, y las restantes líneas de ayuda se centran en una mejor gestión de las explotaciones trashumantes (186.000 euros); el análisis de productos y realización de pruebas en laboratorios (108.000 euros); la repoblación de colmenas (44.000 euros); y la promoción, comunicación y comercialización (5.300 euros).
La Intervención Sectorial Apícola está financiada por la Unión Europea (50 %), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (25 %) y la Junta de Castilla y León (25 %).
