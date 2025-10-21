Lonja de Zamora (21 de octubre de 2025): Sin cambios en los lechones y precios a la baja en la mesa de porcino

Pocos cambios en la sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora celebrada este martes 21 de octubre.

El precio de referencia de los lechones y tostones se mantiene en los mismos valores que hace siete días.

Cotizaciones de la Lonja Agropecuaria de Zamora en la sesión de este martes. / Cedida

En la mesa de porcino se fijaron precios de referencia a la baja para el selecto, el normal y el graso, mientras que la cotización del ibérico de pienso de hasta 150 kilos no experimenta cambios y se mantiene en 3,03 euros por kilo.

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereales y de ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.