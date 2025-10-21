Lonja de Zamora (21 de octubre de 2025): Sin cambios en los lechones y precios a la baja en la mesa de porcino
La cotización del selecto, normal y graso desciende respecto a la pasada semana y se mantiene la del ibérico de pienso de hasta 150 kilos
Pocos cambios en la sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora celebrada este martes 21 de octubre.
El precio de referencia de los lechones y tostones se mantiene en los mismos valores que hace siete días.
En la mesa de porcino se fijaron precios de referencia a la baja para el selecto, el normal y el graso, mientras que la cotización del ibérico de pienso de hasta 150 kilos no experimenta cambios y se mantiene en 3,03 euros por kilo.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereales y de ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
