Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Zamora (21 de octubre de 2025): Sin cambios en los lechones y precios a la baja en la mesa de porcino

La cotización del selecto, normal y graso desciende respecto a la pasada semana y se mantiene la del ibérico de pienso de hasta 150 kilos

Porcino en una granja

Porcino en una granja / Archivo.

M. J. Cachazo

Pocos cambios en la sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora celebrada este martes 21 de octubre.

El precio de referencia de los lechones y tostones se mantiene en los mismos valores que hace siete días.

Cotizaciones de la Lonja Agropecuaria de Zamora en la sesión de este martes.

Cotizaciones de la Lonja Agropecuaria de Zamora en la sesión de este martes. / Cedida

En la mesa de porcino se fijaron precios de referencia a la baja para el selecto, el normal y el graso, mientras que la cotización del ibérico de pienso de hasta 150 kilos no experimenta cambios y se mantiene en 3,03 euros por kilo.

Noticias relacionadas y más

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereales y de ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents