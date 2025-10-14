Lonja de Zamora (14 de octubre de 2025): El precio de los lechones baja otros dos euros
La cotización de los tostones se mantiene respecto a la pasada semana y desciende ligeramente la del porcino, salvo la del ibérico de pienso
La Lonja Agropecuaria de Zamora ha marcado este martes unos precios de referencia a la baja para los lechones, que caen otros dos euros respecto a la pasada semana.
Así, la cotización de los lechones de gran partida se reduce hasta los 58 euros por unidad y baja hasta los 49 el de los lechones de recogida.
El precio de referencia de los tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada hace siete días.
En la mesa de porcino, las cotizaciones se mantienen a la baja, con ligeros descensos, salvo en el caso del ibérico de pienso de hasta 150 kilos, que aumenta un céntimo de euro.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
