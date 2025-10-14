Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno autoriza el reparto entre las comunidades autónomas de 7,4 millones de euros para sanidad animal

La mayor parte de los fondos, 7,1 millones, se destinará al control y erradicación de la tuberculosis bovina

La territorialización deberá ser aprobada en Conferencia Sectorial

Una vaca muerta por la EHE en una explotación de Zamora

Una vaca muerta por la EHE en una explotación de Zamora / Ana Burrieza/Archivo

I. G.

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución entre las comunidades autónomas de 7.400.000 euros -1,9 millones para Castilla y León- para su aplicación en programas de erradicación de enfermedades de los animales. Una vez autorizado, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobará el reparto territorializado de los fondos.

El objetivo de esta línea es Apoyo a la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.

La mayor parte de los fondos a distribuir, 7.194.083,52 euros, corresponden al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, para compensar la falta de cofinanciación europea.

Noticias relacionadas y más

El importe restante, 205.916,48 euros, se destina a Aragón y Baleares, las dos comunidades en las que este año se ha detectado la aparición de un nuevo serotipo de lengua azul y se emplearán en la adquisición de vacunas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents