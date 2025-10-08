La construcción de cebaderos beneficiará a 38 explotaciones ganaderas
La Junta resuelve la convocatoria de ayudas que permitirá cubrir hasta el 50% de la inversión
La ayuda media por explotación se sitúa en el entorno de los 156.000 euros
ICAL
La Junta resolvió la convocatoria de ayudas por valor de seis millones de euros a 38 explotaciones ganaderas de la Comunidad para la construcción, ampliación o adaptación de cebaderos dedicados a la cría de especies bovinas, ovinas o caprinas.
Convocadas bajo la fórmula de la concurrencia competitiva, las ayudas se destinan a instalaciones de al menos 90 plazas de cebo de vacuno o 350 plazas de ganado ovino o caprino y la cuantía individual percibida sobre la inversión realizada se eleva hasta un tope del 50 por ciento, con un máximo por beneficiario de 200.000 euros.
En esta convocatoria son 13 los beneficiarios con el máximo de apoyo, y la ayuda media se sitúa en el entorno de los 156.000 euros.
Esta convocatoria incluye mejoras solicitadas por el sector para simplificar su tramitación y busca impulsar la modernización de las explotaciones y mejorar su eficiencia, informaron desde el Ejecutivo autonómico.
