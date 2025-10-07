Lonja de Zamora (7 de octubre de 2025): el porcino marca un nuevo mínimo anual

La mesa de porcino de cebo mantiene su tendencia a la baja una semana más en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

En la sesión celebrada este martes, la cotización del porcino selecto, normal y graso alcanza un nuevo mínimo anual al situarse en 1,503; 1,491 y 1,503 euros el kilo, respectivamente. Tendencia contraria a la marcada por el ibérico pienso de hasta 150 kilogramos que alcanza su máximo con un precio de referencia de 3,02 euros el kilo, mientras que el porcino de desvieje se mantiene sin cambios.

En el caso de los lechones y tostones, la Lonja Agropecuaria de Zamora mantiene los mismos precios y rompe con dos semanas de descensos. De esta manera, el lechón gran partida se congela en los 60 euros la unidad y el de recogida de pequeñas partidas se ancla en los 51 euros. Para los tostones los precios se sitúan en los 34 y 43 euros.

Sesión Lonja Agropecuaria de Zamora 7 de octubre de 2025 / Lonja Agropecuaria de Zamora

Una semana más siguen sin cotizar las mesas de cereales y ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.