Agricultura convoca ayudas por 2,2 millones para asesoramiento a las explotaciones en 2027

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convocó, con un presupuesto de 2.239.559 euros, las ayudas por la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones para el año 2027, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España para el periodo 2023-2027 y cofinanciadas por el FEADER.

El plazo de presentación de solicitudes para la selección de entidades será de 20 días y comenzará el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del 7 de octubre de 2025, mientras que el plazo de presentación de solicitudes para la selección de usuarios comenzará con el periodo para la Solicitud Única de ayudas PAC 2026.

Podrán ser beneficiarios de la misma los prestadores de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias que cumplan una serie de requisitos marcados. Es decir, ser entidades, organizaciones o personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con los sectores agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio rural. Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las diferentes entidades u organizaciones indicadas deberán estar constituidas como mínimo dos años antes de la fecha de publicación de la orden que convoque las ayudas a las que concurran. En caso de una agrupación de personas físicas o jurídicas deberán cumplir esta condición los miembros que la integran. Además, podrán ser beneficiarias aquellas que incluyan entre sus fines estatutarios el asesoramiento.