UCCL apuesta por un compartimento estanco para la PAC y alertan del "peligro inminente" de Mercosur

El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha mostrado el "rechazo de pleno" de la propuesta de la nueva Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2028-2034 trasladada por la Comisión Europea e insta a contemplarlo como un compartimento estanco en el que "no pueda meter mano ninguna otra política".

"La experiencia nos dice que cuando hay muchas manos a coger dentro de una caja, la agricultura siempre es la afectada". González Palacín traslada la condena al recorte del 22% y exige un presupuesto "actualizado al menos con el Índice de Precios de Consumo (IPC), que mira que pedimos poco".

La organización profesional agraria hizo hincapié en la importancia de contemplar el segundo pilar como un compartimento estanco al afectar a un "paquete enorme de ayudas que, si bien muchas de ellas no son directas", sí son "fundamentales para los agricultores y ganaderos" al afectar a líneas ambientales, de agricultura ecológica, concentración parcelarias o regadíos, entre otras.

González Paladín también ha lamentado la falta de controles de fronteras y exigen una certificación en origen para que "los países que quieran exportar productos a la Unión Europea pasen una inspección en la que certifiquen realmente que cumplen las mismas exigencias medioambientales y sociales que nosotros". Algo que consta "en papel en Bruselas, pero en la realidad vemos que no se cumple".

La organización agraria considera que Mercosur supone un "peligro inminente" al tiempo que pide a la Unión Europea a que inste a los Estados Miembros a que publiquen sus costes de producción oficiales que asegure que nuestros productos valgan "al menos el coste de producción" fomentando una vía cadenada alimentaria en la que tengamos más rendimiento de producción "porque siempre es algo que nos quieran pagar".