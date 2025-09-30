Lonja de Zamora (30 de septiembre de 2025): Nuevo descenso del precio de lechones y tostones
La mesa de porcino también experimenta una rebaja en las cotizaciones del selecto, normal y graso, y tan solo se incrementa la del ibérico de pienso de hasta 150 kilos
La tendencia a la baja de los precios de referencia de lechones y tostones se mantiene una semana más en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
En la sesión celebrada este martes, la cotización de los lechones de gran partida y de recogida experimenta un descenso de tres euros respecto a la pasada semana. Así, el precio del lechón de gran partida se reduce hasta los 60 euros y hasta los 51 euros el de recogida.
En el caso de los tostones, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha establecido un precio de un euro inferior, en comparación a la sesión celebrada la pasada semana.
De esta manera, la cotización de los tostones de sacrificio de 6 a 8 kilos desciende hasta los 34 euros, nueve euros menos que en el caso de los que pesan de 12 a 15 kilos.
La rebaja de precios también se ha dejado notar en la mesa del porcino, con un ligero descenso de 0,032 céntimos del selecto, normal y graso, mientras que el de las cerdas de desvieje se mantiene y aumenta en 0,01 céntimos el ibérico de pienso de hasta 150 kilos.
Una semana más siguen sin cotizar las mesas de cereales y ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
