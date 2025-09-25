El Gobierno abonará antes de final de año las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios

El Gobierno de España pretende abonar antes de finales de año las ayudas destinadas a los agricultores y ganaderos que se han visto afectados por los incendios de este verano, según desveló hoy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una visita a una de las explotaciones afectadas en la localidad de Tremor de Arriba, en el municipio de Igüeña (León).

Planas explicó que hoy se ha abierto la consulta pública del real decreto que regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los grandes incendios de este verano. La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de octubre. “Mi idea es llevar el decreto en el mes de octubre al Congreso de los Diputados y que puedan estar abonadas antes de final de año”, aseguró Planas.

La norma contempla dos líneas de ayuda: compensación de rentas y apoyo a los seguros agrarios, y se tramitarán de oficio. La ayuda directa a explotaciones agrarias se concederá a todas las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad que tengan ingresos agrarios declarados y sean titulares de explotaciones registradas en las zonas afectadas. El importe se calculará en función de los ingresos declarados, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros por beneficiario. Para quienes dispongan de seguros agrarios y hayan sufrido daños indemnizables, la ayuda mínima se eleva a 6.000 euros.

Mientras, en la ayuda complementaria al seguro agrario, se prevé incrementar la subvención de la prima hasta el 70 por ciento del coste, el máximo que permite la normativa europea. Podrán beneficiarse todos los titulares de pólizas de seguro agrario combinado en líneas agrícolas y ganaderas con cobertura frente a accidentes y enfermedades, así como en la línea de retirada y destrucción de animales muerto

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé que las ayudas se concedan y abonen antes del 31 de diciembre de 2025. Además, serán compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

Los incendios de este verano han sido los más graves desde que existen registros, con más de 370.000 hectáreas calcinadas, 120.700 de ellas en Castilla y León. Cerca de 30.000 hectáreas son de tierras de cultivo, y alrededor de 3.000 explotaciones ganaderas afectadas, de las cuales 2.000 tenían pastos. El objetivo de estas ayudas es contribuir a la viabilidad de las explotaciones agrarias y al mantenimiento de la actividad en el medio rural.