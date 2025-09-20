Así queda la nueva Comisión Ejecutiva de UPA Zamora

Rotundo apoyo a la figura de Aurelio Gómez que renueva su cargo como secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Zamora. El casi centenar de delegados reunidos en el 8º Congreso Provincial ha refrendado su continuidad por otros cuatro años con el 98,7% de los votos, en una candidatura que trabajará por mejorar la propuesta de recortes de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, impulsar políticas que prioricen a las explotaciones familiares agrarias y alcanzar unos precios justos.

Bajo el lema "Futuro. Agricultura y Ganadería Familiar. Cada día más", el congreso celebrado en el teatro Ramos Carrión de Zamora sirvió a su vez para designar a la nueva Comisión Ejecutiva –formada por nueve hombres y cuatro mujeres– que aporta savia nueva con cinco incorporaciones que prometen continuar conjugando experiencia y vitalidad. Se trata de Cristina Fernández García (que asumirá la secretaría de Organización), Leticia Vara Villar (Desarrollo Rural), Emilio Lorenzo Becerril (Agricultura), Francisco Alonso Anta (encargado de la Sectorial de Apicultura) y Florencio Escarda Fernández (Sectorial de Avicultura).

El reelegido secretario general de UPA Zamora, aseguraba que "esperamos mucho de todos ellos", especialmente que "nos den ese empujón que a veces por edad nos pueda faltar". Ha sido en un discurso en el que no faltó el agradecimiento a los compañeros salientes y que sirvió para rendir un emotivo homenaje póstumo a Pedro Fernández San Román "al que tanto debemos los profesionales agrarios zamoranos, en general, y sanabreses en particular".

El acto contó con la presencia de responsables de UPA a nivel nacional y autonómico (entre ellos el secretario de Ganadería de UPA a nivel federal y ganadero de Castromil, José Ramón González); junto al subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el director de Caja Rural de Zamora, Cipriano García y representantes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y Diputación Provincial, además de miembros de instituciones, entidades sociales y agrarias de Zamora como Lorenzo Rivera que completa la Alianza.

El presidente de COAG Zamora y coordinador regional fue el primero en trasladarle su más sincera enhorabuena por una reelección que mantiene a Aurelio González al frente de UPA a nivel provincial desde el año 2000: "Aquí estamos compañero una etapa más juntos".

Rivera aludía a una situación "cada vez más compleja, primero porque somos menos, segundo porque la gente va cumpliendo años y tercero porque las administraciones tampoco acompañan en la resolución de problemas" como debieran. En el lamento, la última propuesta trasladada por Bruselas que es "más de lo mismo" y que se concreta en una propuesta que pretende recortar las ayudas de la PAC un 21% (10.000 millones de euros menos para España y unos 1.200 para Castilla y León), lo que nos hace "retroceder 20, 25 o 30 años", denuncia.

Pero también, la reflexión de que "no se ha aprendido nada de los incendios que tuvimos en 2022 en la Sierra de la Culebra" y que pasa por un cambio en la planificación de los montes tras "40, 50 años en los que no se ha hecho nada y esto en lugar de montes es selva en algunos sitios, así que a ver cómo lo reconducimos". Una cuestión que, adelanta, llevará "dinero y tiempo".

En esta línea, Rivera apostaba por involucrar al Gobierno central y a la propia Unión Europea porque "no puede ser que después de casi 15 días" ardiendo la provincia "manden 3 o 4 hidroaviones", "tarde, mal y nunca". En este sentido, llama a Bruselas a que "si tiene ahora que armarse y hacer un presupuesto especial para Defensa, también tiene que tener un presupuesto para estos aviones que apagan los incendios".

Por su parte, Aurelio González apostaba por cambiar la definición de la ley de Montes, porque para el Gobierno, para el Miteco y para la Junta de Castilla y León, monte es todo aquello que no se labra, con lo cual estamos perdidos". En su alocución, González ha llamado a recuperar el llamado Plan 42 de Prevención de Incendios Forestales en Castilla y León "que era un plan que funcionó" y al que "hay que volver" en una región que cuenta con 5,3 millones de hectáreas forestales. De nuevo, el recuerdo de 2022: "Ya lo vimos entonces, las zonas forestales en las que no hay ganaderos que desbrocen ni terrenos de pastos, no se controlan".

Otros retos

El secretario provincial de UPA Zamora animaba a "ser valientes" y "optimistas" porque "futuro va a haber en la agricultura y en la ganadería" ante la necesidad de alimentar a la población. "Aquí la cuestión es la tenemos que seguir haciendo nosotros, los que vivimos de ello", incidiendo en el reto de impulsar políticas que prioricen a las explotaciones familiares agrarias que representan el 93%.

Por último, la Comisión Ejecutiva también se plantea como objetivos la demanda de precios justos para los productos, una Ley de Cadena Alimentaria que defienda al primer eslabón, reivindicar la apuesta decidida por la incorporación de jóvenes y más inversiones para la modernización de regadíos; innovación, tecnología y digitalización en el sector.

