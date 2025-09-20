Castilla y León registra una cosecha “histórica” con más de 8,4 millones de toneladas

Castilla y León ha registrado este año una cosecha “histórica y excelente”, en la que se han podido recoger más de 8,4 millones de toneladas, lo que supone un 26 por ciento más que el pasado año, con rendimientos de 4.600 kilos por hectárea, una cifra similar al máximo rendimiento, registrado en 2020.

Así lo señaló este pasado viernes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante el acto inaugural de las nuevas instalaciones de la Cooperativa LAR-Agrocantabria, donde deseó que “la siempre mejore las condiciones” y se produzca “un buen año que permita unos buenos resultados con precios equilibrados y beneficiosos tanto para agricultores como para ganaderos”.

En cuanto al maíz, al que la consejera se refirió como “el principal cultivo de regadío”, con una superficie que supera las 124.000 hectáreas este año, señaló que la cifra se sitúa 10.000 hectáreas por encima de las del año pasado, lo que hace que sea “fundamental” también porque “desde la Junta de Castilla y León se ha trabajado año tras año con todos los agricultores para apostar por los nuevos regadíos y por la modernización”.

También aludió González Corral al vacuno de leche, cuyos ganaderos representan “más de 890 millones de leche que se recoge todos los años”, lo que convierte a Castilla y León en la segunda Comunidad Autónoma en recogida de litros de leche gracias a los casi 700 ganaderos que cuidan de las más de 88.000 cabezas que integran el censo autonómico de leche.