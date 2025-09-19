El recorte de la nueva PAC se traducirá en 1.200 millones menos en Castilla y León

La organización profesional agraria UPA Zamora celebra este viernes su VIII Congreso Provincial con la vista puesta en la más que probable reelección de Aurelio González como secretario general, así como en los retos que el sector afronta con el necesario control de la fauna, las deficiencias de la Ley de Montes y el recorte de la futura Política Agraria Común (PAC) que se traducirá en un 21% menos de fondos, el equivalente a 10.000 millones de euros a nivel nacional, según la última propuesta trasladada desde Bruselas.

En el reparto, el “tijeretazo” se concretaría en unos 1.200 millones de euros menos para Castilla y León en el periodo 2028-2034, tal y como ha avanzado el responsable de UPA Zamora. La cifra la conocían ayer primera mano las organizaciones profesionales agrarias que lamentan que “todavía estemos arrastrando las consecuencias de la anterior PAC (que dura hasta 2027)”.

“Ya tenemos aquí una nueva reforma que puede ser muy lesiva para los intereses de los agricultores y ganaderos de Zamora y de Castilla y León”. Previa a la inauguración del Congreso Provincial, el secretario general condenaba la decisión adoptada por la Comisión Europea que propone una partida para España por un importe total de 37.235 millones de euros.

Un recorte que supone un “despropósito” y un “tijeretazo cruel” que, advierten desde la organización regional, “traería gravísimas consecuencias al sistema alimentario de España y del resto el continente”. Una “nefasta” noticia ante la que instan al Gobierno a “intensificar sus presiones” para asegurar una PAC fuerte, específica y con fondos propios.

El secretario general de UPA Zamora, Aurelio González, cuarto por la izquierda junto al subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en el arranque del VIII Congreso Provincial de UPA Zamora. / Alba Prieto

En opinión de Aurelio González, "no puede ser que a los agricultores y los ganaderos nos exijan cada vez más requisitos medioambientales con menos fondos", al tiempo que insta a "no desmantelar el segundo pilar de desarrollo rural" que considera "muy importante" al afectar, entre otros, a la incorporación de los jóvenes al sector.

Al tiempo, ha reivindicado el papel de la ganadería a la hora de asegurar la correcta alimentación de la población gracias a una PAC que se gestó en 1953 para hacer frente a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda González que “ahora estamos en la misma situación” con la guerra de Ucrania y el “genocidio” en la Franja de Gaza “que no sabemos dónde terminará”.

Un reto en el que, agradece González, el apoyo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas así como de la práctica totalidad de los procuradores que manifiestan su preocupación ante el futuro de la Política Agraria Común: “Nos dan la razón de que esta PAC no es buena para Castilla y León”, concluye.

Un despropósito para UPA CyL

En un comunicado emitido ayer, la organización profesional agraria a nivel regional calificaba de “despropósito” la propuesta europea con un recorte de cifras que califican de "inaceptable". Consideran que de llevarse a cabo sería “un paso más en un proceso de adelgazamiento del presupuesto de ayudas al campo que comenzó en los años 80 del pasado siglo. En los últimos 40 años, la PAC ha pasado de suponer el 73,2 por ciento en 1980 a cerca del 24,6 por ciento en 2023, y con este nuevo varapalo el porcentaje se quedaría en torno al 20 por ciento”, concluyen.

El consumidor, principal beneficiario

El descontento con la nueva propuesta de la PAC será objeto de la próxima reunión que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, mantendrá en Bruselas con la eurodiputada del Grupo Popular, Carmen Cortés.

Por su parte, UPA Castilla y León tiene agendado un viaje entre los días 22 y 24 de septiembre con el objetivo de trasladar al comisario europeo la necesidad de volver a asegurar la alimentación europea con una PAC fuerte porque “tal y como está presentada, esta no nos sirve”.

González recuerda que las ayudas se idearon “para que los precios bajos que percibimos los agricultores y ganaderos compensasen” a la hora de proveer a consumidores de alimentos “sanos y a un precio asequible”.