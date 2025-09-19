La fauna silvestre, protagonista de hasta 8 accidentes viales diarios en Zamora

La fauna silvestre conforma uno de los grandes temores para agricultores y ganaderos, pero también de los conductores. La presencia en la calzada de ciervos, corzos y jabalíes, entre otros, está detrás de entre siete y ocho accidentes viarios al día, según datos facilitados por el secretario general de UPA Zamora, Aurelio González.

Minutos antes de dar por inaugurado el VIII Congreso Provincial de la organización agraria profesional, González reiteraba la importancia de asegurar los controles poblacionales de especies como el jabalí o los ciervos que "a día de hoy generan un mayor daño económico" sobre la cabaña ganadera y los campos de cultivo.

Se trata de un objetivo primordial para UPA Zamora que recuerda el "daño directo" que provoca sobre las reses en forma de enfermedades, sumado al descenso de la producción agrícola.

Bajo el lema "Futuro. Agricultura y ganadería familias. Cada día más", el octavo Congreso Provincial celebrado en las instalaciones del teatro Ramos Carrión de Zamora expondrá los importantes retos a los que hará frente esta organización afianzada y que incluye la continua modernización del campo y la reivindicación de un cambio de la Ley de Montes de cara a prevenir nuevos incendios forestales del calibre de los vividos en el año 2022 y este verano.

Manada de ciervos en un campo de cereal en la comarca de Tábara / Cedida

"Ya con los incendios en la Sierra de la Culebra lo vimos: las zonas forestales sin cuidar, en las que no hay ganaderos que desbrocen, ni terrenos de pastos, no se controlan", apunta.

González recuerda que Castilla y León, con una superficie forestal de 5 millones de hectáreas, posee superficie suficiente "para todos": "Medio Ambiente tiene mucho sitio para cuidar y trabajar esa masa forestal, y el terreno de pastos tiene que ser territorio gestionado por agricultura. Por eso hay que cambiar la definición de la ley de Montes, porque para el Gobierno, para el Miteco y para la Junta de Castilla y León, monte es todo aquello que no se labra, con lo cual estamos perdidos".

Peticiones en la mesa sectorial

Una petición que volverá a trasladarse en la próxima mesa sectorial presidida por el consejero de Medio Ambiente. UPA Castilla y León apuesta por ese cambio en la definición junto a la ejecución de perímetros en los municipios más afectados por los incendios.

En su alocución, González ha llamado a recuperar el llamado Plan 42 de Prevención de Incendios Forestales en Castilla y León "que era un plan que funcionó porque los ganaderos compraron maquinaria para hacer los desbroces directamente ayudados por la Junta, efectuaron quemas controladas apoyados por las carrocetas... Hay que volver a eso".