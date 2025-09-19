Aurelio González, reelegido secretario provincial de UPA Zamora con el 98,7% de los votos

Sin sorpresas ni candidaturas alternativas, Aurelio González continuará un mandato más al frente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Zamora. El recién elegido secretario general ha renovado su cargo arropado por el 98,7% de los votos y por una Comisión Ejecutiva con cinco nombres nuevos.

Ha sido en el marco del VIII Congreso Provincial que, bajo el lema "Futuro. Agricultura y ganadería familia. Cada día más" se ha celebrado este viernes en el teatro Ramos Carrión de Zamora. Una reelección que le mantiene al frente de la organización profesional agraria desde el año 2000 y que afronta con optimismo de futuro y agradecimiento.

La cita servía a su vez para designar a la nueva Comisión Ejecutiva formada por 9 hombres y 4 mujeres en los que se conjuga a "experiencia y el relevo". Entre las nuevas incorporaciones Cristina Fernández García asumirá la secretaría de Organización, Leticia Vara Villar se hará cargo del área de Desarrollo Rural y Emilio Lorenzo Becerril como encargado de Agricultura. Francisco Alonso Anta recogerá el testigo en la Sectorial de Apicultura al igual que Florencio Escarda Fernández en la Sectorial de Avicultura, completando el listado de cambios.

Aurelio González asume un nuevo mandato entre el agradecimiento a los compañeros salientes de la anterior Ejecutiva y la tranquilidad de saberse acompañado por la "experiencia", pero "sobre todo que por la gente joven que va a ser el relevo en el próximo Congreso".

Durante la alocución tras su reelección y con la que se daba por clausurado el acto, el secretario general de UPA Zamora llamaba a "ser optimistas" ante el futuro de la agricultura y ganadería "porque tenemos que comer". Insta a defender el actual modelo basado en una gestión familiar "para no quedar en manos de fondos de inversión" y, sobre todo, para asegurar la continuidad de los pueblos: ¿Si no hay agricultores y ganaderos en el medio rural, qué va a haber?".

Por ello, llamaba a asumir los retos futuros con valentía "como siempre lo hemos hecho desde nuestros padres y abuelos" y a "seguir trabajando". Un compromiso que asumía en nombre de la recién nombrada Comisión Ejecutiva de los que "esperamos nos aporten ese necesario empujón cuando más nos haga falta".

Nueva Ejecutiva Provincial de UPA Zamora

Secretaría General: Aurelio González del Río

Vicesecretaría General: Álvaro Díez Martín

Secretaría de Organización: Cristina Fernández García

Secretaría de Administración: María Dolores Martín Andrés

Secretaría de Agricultura: Emilio Lorenzo Becerril

Secretaría de Ganadería: Fernando Fernando Magarzo

Secretaría de Acción Sindical: José María Charro Gutiérrez

Secretaría de Formación: Belén Rodríguez Monje

Secretaría Sectorial de Apicultura: Francisco Alonso Anta

Secretaría Sectorial de Ovino: Felipe Luis Codesal

Secretaría Sectorial Porcino: Óscar Masero Mateos

Secretaría Sectorial Avicultura: Florencio Escarda Fernández

Secretaría Desarrollo Rural: Leticia Vara Villar

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

