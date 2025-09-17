Agricultura anima a la vacunación contra la lengua azul tras el foco en Zamora

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha hecho un llamamiento al sector ganadero y al veterinario para vacunar a los animales rumiantes frente a la enfermedad de la lengua azul, que afecta a los bovinos y ovinos fundamentalmente, además de a otros rumiantes silvestres.

Fuentes del Ministerio en un encuentro con medios de comunicación, han recordado que, actualmente, la vacunación no es obligatoria, pero han asegurado que "necesaria".

Por ello, desde el MAPA han aconsejado a los ganaderos que acudan a las oficinas comarcales y a los veterinarios para informarse sobre las vacunas frente a los serotipos más activos.

A renglón seguido, las mismas fuentes han anunciado que en el comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) se reunirá a partir de noviembre, cuando comience el denominado período de "paz epidemiológica", para analizar la situación y evaluar la estrategia de cara al próximo año.

Situación epidemiológica

En la jornada de este miércoles, el Ministerio ha actualizado los datos de la situación epidemiológica de esta enfermedad en España.

Según los datos del Ministerio, esta enfermedad se encuentra presente en provincias y comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Huesca y Baleares, con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.