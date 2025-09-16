Estos son los requisitos para acceder a las ayudas por cercados ganaderos quemados en los incendios de Zamora

La Junta de Castilla y León ha publicado el formulario de declaración responsable para poder acceder a la ayuda para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios, de acuerdo con la medida número 10 del Plan de Recuperación del Gobierno autonómico.

Las declaraciones se podrán presentar hasta el 15 de octubre por parte de los titulares públicos (entidades locales), privados y perceptores de la solicitud única de ayudas de la PAC 2025 con vallados que hayan sufrido daños por los incendios y estén incluidos en la relación oficial de municipios afectados.

Entre otros requisitos, será necesario disponer de imágenes georreferenciadas y un plano que acredite los daños sufridos en los vallados. No obstante, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará los controles oportunos para verificar las declaraciones presentadas.

Este formulario se suma al modelo de declaración responsable ya disponible para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena, de acuerdo con la medida número 8 del Plan de Recuperación.

¿Quién lo puede solicitar?

Titulares públicos (entidades locales), privados y/o perceptores de la solicitud única de ayudas PAC 2025, que estén incluidos en la relación de municipios del Anexo.

¿Qué requisitos debo cumplir?

La Consejería comprobará de oficio los siguientes requisitos:

Que el vallado o cercado ganadero esté en un municipio incluido en la lista de municipios afectados por los incendios del Anexo. Que el vallado o cercado ganadero haya sufrido daños derivados de los incendios. Que el recinto en el que se encuentra el vallado o cerramiento ganadero debera estar incluido en la solicitud única de la PAC 2025 de Castilla y León en alguno de los usos SIGPAC relativos a aprovechamientos ganaderos extensivos. Que el firmante de la declaración responsable, sea el titular PAC del aprovechamiento o el propietario de la parcela. En caso de que para un mismo recinto se presenten varias solicitudes, percibirá la ayuda el propietario de la parcela. Que a efectos de posibles comprobaciones por la administración, el declarante podrá realizar y conservar las fotos georreferenciadas de los daños causados en los vallados afectados por el incendio. Que el destino de la subvención abonada será para la reposición de los vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios acaecidos.

¿Qué documentos necesito?