Lonja de Zamora (16 de septiembre de 2025): mínima bajada del porcino de cebo
El ibérico experimenta una ínfima subida, mientras tostones y lechones mantienen precios
En su sesión del 16 de septiembre de 2025, la Lonja de Zamora solo experimenta cambios en el porcino de cebo. El selecto, normal y graso cotiza a la baja con ligeros descensos, mientras que el ibérico de pienso experimenta una mínima subida.
Nada más desatacable en una sesión donde permanecen los mismos precios de lechones y tostones respecto a la semana anterior.
Y como viene siendo habitual desde el último año y medio, siguen sin cotizar las mesas de cereales y ovino.
