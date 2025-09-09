Salamaq se consolida como feria del sector agrario con 95.000 visitas

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, destacó hoy el “éxito rotundo” de Salamaq, una feria “útil para el campo y con gran proyección de futuro”, en sus palabras de valoración sobre esta cita agrícola y ganadera que, “edición tras edición, se consolida como referencia indiscutible para el sector y como punto de encuentro imprescindible para los profesionales del campo".

Así lo manifestó el mandatario provincial en declaraciones recogidas por Ical en la Sala de Comarcas del Palacio de la Salina, donde hizo balance de las cinco jornadas de Salamaq, en la que la cita logró su principal objetivo, ser útil al sector agroganadero al propiciar el cierre de tratos comerciales, la presentación de novedades y la generación de oportunidades para agricultores y ganaderos.

Javier Iglesias, quien estuvo acompañado en su comparecencia por varios diputados del equipo de Gobierno de la Diputación, subrayó que el carácter profesional de la feria ha ido acompañado, un año más, de una “respuesta masiva” del público. Alrededor de 95.000 personas se acercaron al recinto, según los datos ofrecidos por el presidente, quien especificó que el sábado fue el día con más afluencia, con 25.000 visitantes. Destacó también la cifra registrada el viernes, día laborable, con más de 18.000 asistentes, lo que “refleja el gran interés que despierta la feria entre el público profesional”.

“No podemos ponerle demasiados peros a esta edición de Salamanca, que, además, se ha celebrado en plena mudanza, en pleno cambio, mientras estamos diseñando un nuevo recinto. Hemos estrenado el bulevar, las ‘foodtracks’, y el tardeo, que se está asentando. Han sido miles y miles de hamburguesas las que se han vendido”, señaló el presidente acerca de una de las novedades de esta edición, como fue la venta de alimento en camiones de comida.

“Este cambio es el que nosotros queremos seguir imponiendo. El Salamaq de dentro de diez años se va a parecer poco al del año pasado. Trabajamos todos los días del año para que el Recinto Ferial pueda seguir tenido vida. Y estamos poniendo en marcha una cantidad ingente de inversiones. Pero este aspecto más social y de ocio provoca que haya cada vez más público joven. Ese es el futuro de Salamaq, mucha cara joven que se está incorporando y nos llena de alegría”, refirió.

Medio millón de euros

Según destacó Iglesias, las subastas de ganado volvieron a ser “uno de los momentos más esperado” y este año marcaron un récord en volumen total, con un montante de casi medio millón de euros, en concreto, 475.570 euros, es decir, más de 100.000 euros por encima de la edición anterior. Se adjudicaron 97 ejemplares de los 104 presentados, frente a los 9l de 93 del pasado año.

Por razas, los mayores importes se alcanzaron en Charolés, con 155.200 euros, con un máximo precio de 10.200 euros por un ejemplar y Limusín, con 148.500 euros euros en total y con un ejemplar, Urdangarín, subastado en 15.500 euros. Además, otros dos ejemplares alcanzaron los precios de 13.400 y 12.200 euros.

Otras razas que obtuvieron rendimiento fueron la Avileña, 68.070 euros; la Asturiana de los Valles, 54.800 euros, incluyendo un récord en Salamanca gracias a un ejemplar adjudicado en 5.300 euros; la Blonda con 25.100 euros por sus cinco ejemplares y la Pirenáica, con 7.400 euros por dos ejemplares. “En total, se registraron más de 300 tarjetas de puja, reflejo de la vitalidad del sector y de la alta demanda por genética de calidad”, refirió Iglesias.

Por otro lado, los cuatro concursos nacionales de vacuno (Charolés, Limusín, Blonda y Morucha) ratificaron en la valoración de los jueves el aumento de calidad de los ejemplares presentados, y que conformaron el grueso de los más de 1.000 ejemplares de ganado vacuno presentes en la Exposición Ganadera.

Espacio agropecuario y novedades

La Feria del Sector Agropecuario reunió a 202 expositores nacionales e internacionales en casi 20.000 metros cuadrados de superficie. Como novedad, se estrenó la carpa Salamanca en Bandeja, acercando directamente al público los mejores productos de la provincia. “Los expositores comerciales, que con su presencia han ofrecido una imagen muy completa tanto en el pabellón central como zona exterior de maquinaria, han valorado positivamente la feria”, añadió Igelsias. Como ejemplo, mencionó que uno de ellos confirmó en sus propias redes la realización de más de 40 contactos profesionales que, de cerrarse los negocios previstos, superaría los 1,4 millones de euros en volumen de negocio.

Asimismo, Iglesias recordó que la feria sigue apostando por la participación de ‘agroinfluencers’ del sector, con la que se pretende “atraer a nuevos públicos”, especialmente jóvenes y los propios profesionales usuarios de redes, “contribuyendo a modernizar y proyectar la feria”. En este aspecto, en las redes sociales oficiales de la feria se generó un impacto de 1,8 millones de visualizaciones, con publicaciones que superaron las 50.000 visitas, solo durante estos cinco días. Además, la feria virtual permitió un “seguimiento masivo”, con más de 5.500 visualizaciones en directo de las subastas, con seguidores de Europa, Iberoamérica y Asia.

Las jornadas profesionales, a través de sus cerca de 60 ponencias y charlas, concitar ion a profesionales interesados por la situación actual del sector agroganadero. Salamaq 25 desarrolló en un recinto con “más y mejores espacios”, gracias al estreno del nuevo bulevar, con zonas verdes y entornos “de calidad” para animales y visitantes.

Durante esta edición, la feria, además de estrenar el bulevar, sirvió de escenario para dar a conocer nuevas inversiones para el futuro, que completarán la renovación integral del recinto y sumará una inversión global de 15 millones de euros, así como la puesta en marcha de la clínica veterinaria en el recinto ferial, dentro del nuevo Grado de Veterinaria que implantará en su Campus la Universidad de Salamanca.

Iglesias, quien volvió a descartar la celebración de jornadas exclusivas para profesionales y avanzó una “transformación digital del evento durante el turno de preguntas, concluyó que “Salamaq 25 ha sido una feria buena para los intereses de agricultores y ganaderos, útil, popular y con un gran futuro por delante”. “Salamanca sigue siendo el gran escaparate del campo en España y sur de Europa”, zanjó.