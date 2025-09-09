Continúa la expansión de la lengua azul, también con foco en Zamora

La última actualización del Ministerio de Agricultura sitúa la presencia de nuevos focos de lengua azul (una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes, tanto domésticos como salvajes) en las provincias de Palencia (serotipo) S3, Burgos S3, Segovia S3-S8, Soria S8, La Rioja S8, Toledo S8 y Albacete S8.

Durante la presente temporada de actividad vectorial, desde el 1 de abril de 2025, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, han confirmado la presencia de la enfermedad en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, y La Rioja y Extremadura, y las provincias de Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora (S3 confirmado hace una semana) y Palencia, con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Con el objetivo de recopilar información sobre de la situación epidemiológica, se está siguiendo el criterio a nivel nacional de confirmar en el LCV de Algete el primer foco detectado en la presente temporada para cada serotipo a nivel provincial.

En el siguiente mapa se pueden ver las provincias en las que hasta el momento se han confirmado oficialmente focos de diferentes serotipos del virus de la lengua azul en la presente temporada.

Mapa de las provincias con focos de lengua azul / MAPAMA

Este mapa representa la situación epidemiológica, sin olvidar que todo el país se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de las Islas Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y las Islas Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.

El Ministerio confirma que es necesario que las Comunidades Autónomas comuniquen inmediatamente las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada.

En todo caso, las CCAA seguirán recopilando información sobre el número de casos clínicos que se vayan detectando en las explotaciones situadas en las provincias ya afectadas con objeto de conocer el impacto real de la enfermedad.

Finalmente, el Ministerio resalta la importancia de "reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional en la que la península ha dejado de aplicar el programa de erradicación oficial frente a la lengua azul, para sensibilizar del riesgo que los rebaños tienen de infectarse en toda la España peninsular con cualquiera de los serotipos presentes (1, 3, 4 y 8), dado que no hay restricciones a los movimientos y la actividad del vector aumentará durante los próximos meses"

Se incide además en la importancia de vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica. "Sin duda, la vacunación es la mejor herramienta para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países".

Ficha de la enfermedad

La lengua azul es una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes (afecta principalmente a ovinos además de bovinos, caprinos, bufálidos, antílopes, cérvidos, camélidos, entre otros).

Transmitida por la picadura de ciertas especies de mosquito del género Culicoides donde la gravedad de la enfermedad varía según la especie y serotipo. Virus de la familia Reoviridae, género Orbivirus.

No afecta a los humanos ni representa un riesgo para la salud pública.

Enfermedad de declaración obligatoria

De acuerdo a la actual normativa en vigor, la lengua azul es de notificación inmediata únicamente si se detecta en la población animal diana pertinente en un Estado miembro o zona libres de enfermedad.

Hospedadores: La especie ovina es la más afectada normalmente, mientras que bovino y caprino no muestran normalmente ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores.

El periodo de incubación es de 5 a 10 días.

