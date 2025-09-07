Un proyecto zamorano, ejemplo europeo de sostenibilidad agroalimentaria

Europa mira a Zamora y a Castilla y León como ejemplo de impulso de la sostenibilidad agroalimentaria. Zamora, Valladolid y Burgos conforman la representación autonómica en la guía europea de buenas prácticas en innovación alimentaria de origen vegetal como herramienta motivacional para las pymes.

Enmarcado en el proyecto ‘Plant Power’, la guía recoge tres casos de éxito, siendo el primero de ellos el desarrollado por la zamorana Molinos del Duero – Alere Vital para conseguir harinas germinadas con propiedades nutricionales mejoradas mediante técnicas de germinación controlada y secado de bajo impacto.

En Burgos, la experiencia destacada es la emprendida por Hiperbaric, pionera en tecnologías de conservación por alta presión hidrostática (HPP), que permiten producir alimentos y bebidas vegetales seguras, sin aditivos y con mayor vida útil. Por último, la vallisoletana NaturSnacks ha introducido procesos de deshidratación para transformar excedentes de frutas y verduras en snacks saludables, fomentando la economía circular y la producción local.

El objetivo de este documento en el que colabora la Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), es facilitar a los profesionales del sector la incorporación de soluciones tecnológicas que hagan más sostenibles sus procesos productivos.

En total, la guía reúne experiencias prácticas de cinco países europeos que contribuyen a la mejora tecnológica, la sostenibilidad y el desarrollo territorial, claves para el futuro agroalimentario.

El documento, coordinado por la Universidad de Nitra (Eslovaquia), cuenta con la participación de socios de España -entre ellos el ITACyL y la Universidad de Valladolid-, Irlanda, Grecia y Dinamarca, y recoge ejemplos inspiradores de empresas que han transformado sus procesos productivos mediante estrategias sostenibles, tecnologías emergentes y principios de economía circular.

Plant Power

La Guía de Buenas Prácticas para la Innovación en Productos Vegetales, disponible en acceso libre en la web del proyecto ( https://plantpowerproject.eu/ ), es el primer resultado de las cinco líneas de trabajo de Plant Power. Este proyecto europeo tiene como objetivo impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario y facilitar la creación de recursos educativos abiertos (OER) para la formación profesional, apoyando la transición hacia un modelo alimentario sostenible, saludable e inclusivo.

Con esta participación, el ITACyL reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación aplicada al medio rural y el fortalecimiento de redes internacionales que trabajan por un sistema alimentario más equilibrado, responsable y alineado con los retos globales.