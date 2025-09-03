Dos miradas: el primer día en el "Claudio"

El medio físico en el que habitamos nos marca, nos define y hasta moldea nuestra forma de pensar. Así ha sido siempre. Ahora también, a pesar de que los tiempos modernos han agujereado posiciones, mezclado líquidos y enturbiado el verde de lo rural con el gris urbanita. La primacía del pensamiento que emana de las ciudades, alimentado por los poderes económicos y políticos, nunca ha sido tan evidente, aunque siguen existiendo diferencias.

Hace décadas eran muy obvias las divergencias entre quienes vivían en los pueblos y en las ciudades, aunque entonces primaba la forma de entender el mundo de los residentes en núcleos pequeños de población. Eran mayoría. Pronto cambió la situación porque las gentes pueblerinas (otro adjetivo con una acepción peyorativa que la RAE debe revisar) se fueron a las ciudades, arrastradas por el sistema capitalista y por una nueva forma de ver el mundo. Muchas incluso renegaron de su pasado.

Recuerdo el primer día de curso cuando llegábamos al instituto Claudio Moyano a finales de la década de los sesenta. Había que formar y hacer cola antes de entrar a las aulas para recoger los horarios. Allí mismo, en la hilera humana, te dabas cuenta de quienes veníamos de los pueblos y quienes procedían de la ciudad, de Zamora en este caso. Hasta en la forma de vestir se notaba, también en el color de la cara. Debíamos tener lo que alguna vez el ínclito y ocurrente Alfonso Guerra definió como el pelo de la dehesa.

Este verano, estrangulado por la sangría de los incendios, he vuelto a reflexionar sobre las diferencias que aún existen entre quienes viven en las ciudades y en los pueblos, quienes tienen una mentalidad más urbanita o más rural. Y sí, sigue habiendo divergencias. Hasta en la interpretación de los fuegos.

Para los urbanitas los incendios de sexta generación (¿) son consecuencia clara del cambio climático y de la falta —y mala gestión— de los medios de extinción. Para los ruralistas son debidos principalmente a la despoblación, al abandono de montes y bosques, muchas veces forzado por normativas restrictivas, a los incendiarios y a una situación extraordinaria alimentada por un invierno y una primavera excepcionalmente lluviosos.

En la mezcla —y selección— de los enunciados de urbanitas y ruralistas pudiera estar la clave de la lucha contra los fuegos. Aunque las posiciones parecen estar muy alejadas por la mochila ideológica de unos y otros, por primera vez se atisba un acercamiento y, por ejemplo, resulta enternecedor escuchar que hay que potenciar la ganadería extensiva por su "efecto bombero" a quienes han apoyado en los parlamentos mucho más a los lobos que a las personas.

Suscríbete para seguir leyendo