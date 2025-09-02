Lonja de Zamora (2 de septiembre de 2025): El porcino de cebo, a la baja

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha establecido un precio de referencia a la baja, 0,28 euros menos, para el porcino de cebo, mientras que el de las cerdas de desvieje y el del ibérico de pienso de hasta 150 kilos se mantiene respecto a la pasada semana.







Por su parte, la cotización marcada este martes 2 de septiembre en la Lonja Agropecuaria de Zamora para los lechones y tostones se mantiene en los mismos valores de la semana anterior.

Las mesas de ovino y cereales siguen sin cotizar una semana más.