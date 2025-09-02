Lonja de Zamora (2 de septiembre de 2025): El porcino de cebo, a la baja
El precio de los lechones y tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada la pasada semana
La Lonja Agropecuaria de Zamora ha establecido un precio de referencia a la baja, 0,28 euros menos, para el porcino de cebo, mientras que el de las cerdas de desvieje y el del ibérico de pienso de hasta 150 kilos se mantiene respecto a la pasada semana.
Por su parte, la cotización marcada este martes 2 de septiembre en la Lonja Agropecuaria de Zamora para los lechones y tostones se mantiene en los mismos valores de la semana anterior.
Las mesas de ovino y cereales siguen sin cotizar una semana más.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hombre es apuñalado en la cara y el abdomen en un pueblo de Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Un coche pasó por encima del motorista fallecido en el accidente de la salida de Zamora
- Trifulca en redes sociales a causa de la obra del parque de bomberos de Zamora
- Dos heridos en una colisión entre dos coches en la Cuesta del Bolón de Zamora
- Cuando el Duero se congeló en Zamora: el inaudito documento del No-Do
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas