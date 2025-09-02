Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Zamora (2 de septiembre de 2025): El porcino de cebo, a la baja

El precio de los lechones y tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada la pasada semana

Cerdos en una explotación de ganado porcino. | Archivo

Cerdos en una explotación de ganado porcino. | Archivo / Ical

M. J. Cachazo

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha establecido un precio de referencia a la baja, 0,28 euros menos, para el porcino de cebo, mientras que el de las cerdas de desvieje y el del ibérico de pienso de hasta 150 kilos se mantiene respecto a la pasada semana.



Por su parte, la cotización marcada este martes 2 de septiembre en la Lonja Agropecuaria de Zamora para los lechones y tostones se mantiene en los mismos valores de la semana anterior.

Noticias relacionadas y más

Las mesas de ovino y cereales siguen sin cotizar una semana más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents