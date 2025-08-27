Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asaja exige medidas compensatorias para el campo ante el "acuerdo negativo" con Estados Unidos

La organización critica que los agricultores y ganaderos europeos han sido “moneda de cambio” en estas negociaciones

Un agricultor en su tractor en la provincia de Zamora.

Un agricultor en su tractor en la provincia de Zamora.

ICAL

Valladolid / Agricultura-Ganadería

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) exigió este miércoles al Gobierno medidas compensatorias para el campo ante el “acuerdo negativo” suscrito la semana pasada entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Asaja participó este miércoles en el encuentro sectorial organizado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el de Agricultura, Luis Planas, para informar sobre ese acuerdo y conocer la situación de los afectados por los aranceles.

Asaja denunció que los agricultores y ganaderos europeos han sido “moneda de cambio” en estas negociaciones, en las que “otros sectores salen favorecidos”.

La organización reclamó que se tenga en cuenta a los sectores más sensibles y pidió a la Comisión Europea un paquete de ayudas compensatorias que mitigue las distorsiones de mercado y las pérdidas derivadas de este acuerdo.

Además, exigió al Gobierno ayudas específicas para agricultores y ganaderos, y advirtió de que si no se adoptan compensaciones suficientes, el campo español “se verá abocado a una pérdida de competitividad insostenible”.

Asaja destacó que, mientras no se apruebe el reglamento, el sector agrario gana en seguridad jurídica y da previsibilidad a corto plazo. No obstante, avisó de que “seguirá de cerca la letra pequeña del acuerdo” y del reglamento.

