Lonja de Zamora (26 de agosto de 2025): El precio del porcino desciende y el de los lechones se mantiene

La sesión celebrada ayer de la Lonja Agropecuaria de Zamora no cuenta con muchos cambios. La cotización de los lechones y de los tostones se mantiene respecto a la sesión anterior celebrada siete días antes. Por su parte, el precio de los porcinos desciende 0,30 euros en el selecto, el normal y el graso. El único producto que aumenta su precio en dos céntimos en esta jornada es la del ibérico de pienso, pasando de 2,96 a 2,98 euros la unidad.

Lonja de Zamora el día 26 de agosto de 2025 / Cedida

