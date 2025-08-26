Lonja de Zamora
Lonja de Zamora (26 de agosto de 2025): El precio del porcino desciende y el de los lechones se mantiene
Los tostones llevan dos jornadas sin experimentar cambios en la cotización
Lucía García
La sesión celebrada ayer de la Lonja Agropecuaria de Zamora no cuenta con muchos cambios. La cotización de los lechones y de los tostones se mantiene respecto a la sesión anterior celebrada siete días antes. Por su parte, el precio de los porcinos desciende 0,30 euros en el selecto, el normal y el graso. El único producto que aumenta su precio en dos céntimos en esta jornada es la del ibérico de pienso, pasando de 2,96 a 2,98 euros la unidad.
