COAG prepara protestas para el otoño por el abandono de la apicultura

La nueva PAC, que se aprobará para el período de 2028 a 2034, no contempla para la apicultura el mantenimiento de las actuales ayudas (Intervención Sectorial Apícola y ayuda agroambiental), tras una propuesta que plantea un cambio radical del enfoque de la política agraria comunitaria donde sólo habrá un presupuesto único para cada Estado, con un recorte de casi un – 22 % respecto al actual período 2021-2027 y que en precios corrientes de 2025 supera el 37 %.

Los datos de 2024 no dejan lugar a dudas, ya que las importaciones de miel de Ucrania alcanzaron 53.958 toneladas (31 % del total miel importadas por la UE) y el precio medio de estas importaciones fue de 1,75 euros por kilo, muy inferior a los costes de producción de la miel en España que se sitúan en más de 3 euros por kilo. Este nuevo acuerdo UE-Ucrania en 2025 supone un incremento del 583 %, pasando de 6.000 toneladas iniciales hasta una cuota total de 35.000 toneladas. Una decisión geopolítica inaceptable que hunde y agrava más la competencia desleal de las importaciones de países terceros (mieles adulteradas) que los apicultores profesionales de Castilla-León sufren en el mercado interior tirando los precios en origen.

Por todo ello, COAG Castilla y León prepara para el inicio de otoño un plan de "acciones de protestas" contra el abandono que sufre el sector por parte de las administraciones central y autonómica.

