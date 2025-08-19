Lonja de Zamora (19 de agosto de 2025): Ligera bajada del porcino de cebo
Sin movimiento en los lechones
Ligera bajada de las cotizaciones en el porcino de cebo en la sesión de la Lonja de Zamora de este 19 de agosto de 2025. Es lo más destacado de una Lonja completamente a medio gas, donde ya va camino de año y medio que no cotizan productos de las mesas de cereales y lechazo.
Sí los lechones, en esta ocasión sin movimiento de precio respecto a la semana anterior.
