Asaja urge medidas para paliar los daños de la lengua azul

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha exigido a las Administraciones Públicas la adopción inmediata de medidas frente a los nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas.

Asaja alertó del prejuicio sanitario y económico que esta enfermedad causa al sector, especialmente en las explotaciones de ovino y bovino.

"Se trata de una gravísima enfermedad que está afectando a numerosas explotaciones ganaderas", indicó el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, en un comunicado.

"Reclamamos medicamentos y medidas de choque a la máxima brevedad", añadió, ya que la organización denuncia que no existen vacunas disponibles en el caso de los serotipos 3 y 8, aunque sí posibilidad de desarrollo, por lo que exige que se impulsen de inmediato.

Los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) han confirmado nuevos focos en Córdoba, Cantabria, Ávila y Jaén. En la presente temporada la enfermedad se ha detectado en Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Navarra, Cantabria y País Vasco.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los humanos. La vacunación es la herramienta más eficaz frente a su propagación. Asaja pide una campaña informativa que oriente a los ganaderos en medidas de prevención, control y contención del brote.

