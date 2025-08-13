Sanidad
Asaja urge medidas para paliar los daños de la lengua azul
La organización agraria advierte de la aparición de nuevos focos en explotaciones ganaderas de distintas provincias españolas
Ical
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha exigido a las Administraciones Públicas la adopción inmediata de medidas frente a los nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas.
Asaja alertó del prejuicio sanitario y económico que esta enfermedad causa al sector, especialmente en las explotaciones de ovino y bovino.
"Se trata de una gravísima enfermedad que está afectando a numerosas explotaciones ganaderas", indicó el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, en un comunicado.
"Reclamamos medicamentos y medidas de choque a la máxima brevedad", añadió, ya que la organización denuncia que no existen vacunas disponibles en el caso de los serotipos 3 y 8, aunque sí posibilidad de desarrollo, por lo que exige que se impulsen de inmediato.
Los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) han confirmado nuevos focos en Córdoba, Cantabria, Ávila y Jaén. En la presente temporada la enfermedad se ha detectado en Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Navarra, Cantabria y País Vasco.
La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los humanos. La vacunación es la herramienta más eficaz frente a su propagación. Asaja pide una campaña informativa que oriente a los ganaderos en medidas de prevención, control y contención del brote.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores
- El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche