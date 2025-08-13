Sanidad

Asaja urge medidas para paliar los daños de la lengua azul

La organización agraria advierte de la aparición de nuevos focos en explotaciones ganaderas de distintas provincias españolas

Vacunación contra la lengua azul en una explotación ganadera.

Vacunación contra la lengua azul en una explotación ganadera. / GVA

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha exigido a las Administraciones Públicas la adopción inmediata de medidas frente a los nuevos casos de lengua azul en explotaciones ganaderas.

Asaja alertó del prejuicio sanitario y económico que esta enfermedad causa al sector, especialmente en las explotaciones de ovino y bovino.

"Se trata de una gravísima enfermedad que está afectando a numerosas explotaciones ganaderas", indicó el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, en un comunicado.

"Reclamamos medicamentos y medidas de choque a la máxima brevedad", añadió, ya que la organización denuncia que no existen vacunas disponibles en el caso de los serotipos 3 y 8, aunque sí posibilidad de desarrollo, por lo que exige que se impulsen de inmediato.

Los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) han confirmado nuevos focos en Córdoba, Cantabria, Ávila y Jaén. En la presente temporada la enfermedad se ha detectado en Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Navarra, Cantabria y País Vasco.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a rumiantes como ovejas, cabras y vacas, y no se transmite a los humanos. La vacunación es la herramienta más eficaz frente a su propagación. Asaja pide una campaña informativa que oriente a los ganaderos en medidas de prevención, control y contención del brote.

