Lonja de Zamora (12 de agosto de 2025): A la baja el precio del porcino
La cotización de los lechones y de los tostones no experimenta cambios respecto a la sesión celebrada la pasada semana
Pocos cambios en la sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora celebra este martes 12 de agosto. El precio de referencia fijado para los lechones y los tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada hace siete días.
Así, la cotización fijada para el lechón de gran partida se mantiene en 64 euros la unidad, nueve más que el de recogida de pequeñas partidas.
En el caso de los tostones, los precios tampoco varían respecto a los establecidos hace siete días, es decir, 36 euros para los tostones de 6 a 8 kilos y 45 euros para los sin hierro.
Tan solo experimentan un ligero descenso las cotizaciones de la mesa de porcino de cebo, en la que el selecto, el normal y el graso bajan 28 céntimos de euro, mientras que la del ibérico de pienso se reduce en 0,1 euros.
Una semana más, siguen sin cotizar en la Lonja Agropecuaria de Zamora las mesas de cereales y ovino.
