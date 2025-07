Relevo generacional atascado

Encomiable —y un poco previsible por qué no decirlo— resulta el esfuerzo de las instituciones por ir poniendo parches a las grietas más húmedas de la piscina que empieza a hacer aguas. Zamora es un depósito viejo, muy deteriorado, que lleva décadas, por no decir siglos, mostrando su oxidación por falta de uso y por estar ahí alejada de los caminos principales y junto a quien no necesita agua porque tiene aljibe propio, si cabe aún más ajado que el de la ciudad cercada.

Bien está que la Junta facilite el relevo generacional de negocios viables, ayude a establecerse a jóvenes agricultores y ganaderos, subvencione el transporte público, sujete pequeños establecimientos comerciales en los pueblos o financie polígonos industriales..., para eso está. O que también lo haga el Ayuntamiento de la capital con un departamento que atiende al pomposo nombre de Oficina Municipal de Relevo Generacional. Pero con parches solo se alivia el presente. Solo las obras integrales asegurarán el futuro.

El problema de Zamora es estructural, de raíz y hasta de imagen. Conozco varios casos de primera mano que ilustran esta afirmación. Un conocido tiene un hijo trabajando en Zaragoza. Me contó que no hace mucho le preguntó si por el sueldo que cobra en la capital maña estaría dispuesto a venirse a Zamora. Le dijo que no. ¿Y por qué?, le preguntó. Pues porque Zamora tiene mala imagen, es una provincia de gente mayor, le respondió.

Conozco a un industrial agroalimentario al que le van bien las cosas. Tiene vendido todo el producto que elabora, hasta el punto de que la mercancía hay que pedírsela con meses de antelación. ¿Pero por qué no amplías el negocio?, le pregunté hace unas semanas. Su respuesta fue muy clara: porque mis hijos no quieren saber nada de esto, estudiaron, tienen su trabajo fuera y no quieren complicaciones. Pues eso.

Lo que ocurre en Zamora es un problema de raíz, de imagen. ¿Cuánta gente joven se ha movilizado por la supresión de paradas del tren en la provincia? Esa es la cuestión. Que no le debe importar demasiado. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos todos cruzados de brazos? No. Debemos apoyar medidas como la de la Junta o la del Ayuntamiento en favor de incentivar el relevo generacional de negocios viables, pero no podemos conformarnos con el chocolate del loro.

A las instituciones, a los partidos políticos que gobiernan y los que quieren gobernar debemos pedirles medidas en profundidad, que ataquen el problema desde abajo. ¿Y a nosotros, qué tenemos que exigirnos? Conciencia y responsabilidad, sentido crítico, que no nos conformemos con las migajas. Cuando un barco se hunde es más ético achicar agua que bailar.

