Zamora no puede esperar más: no hay tiempo para demoras cuando la vida viaja en AVE y no para en las estaciones de los pobres. Es el momento de sacar a relucir todo lo que está escondido. Si no lo hacemos pronto, se perderá porque nadie va a recordar donde estaba guardado. Peor, nadie se acordará porque no habrá nadie para hacerlo. Los eriales respiran para dentro y se "empochan" porque no les da el aire. Se mueren antes de que cante el gallo.

Un grupo de arqueólogos ligados a la Universidad de Valladolid y al Centro de Estudios Vacceos Federico Wattemberg, que llevan muchos años sacando a relucir la huella del pueblo prerromano que formó ciudad en Pintia (Padilla de Duero), buscan esta semana mensajes en la barriga de la Cuesta del Viso, en el término de Bamba, donde, ya se sabe, hubo un asentamiento de la Edad del Hierro, aunque nunca se ha llevado a cabo una excavación reglada con el fin de encontrar los vestigios más escondidos del pretérito.

El grupo de profesionales —también alguno de Zamora—, a los que se han unido un puñado de voluntarios, quieren comprobar, como así creen, que la Cuesta El Viso fue un importante enclave de la Edad del Hierro. El sueño de algunos, sobre todo de los voluntarios, es mucho más ambicioso, de película: demostrar que en la atalaya arenisca que emergió de las aguas en el Paleógeno donde vivieron cocodrilos y tortugas estuvo asentada la ciudad vaccea de Arbucala que se enfrentó a Aníbal Barca en el 220 antes de Cristo, según se puede inferir de fuentes clásicas tan reconocidas como los historiadores —romano y griego— Tito Livio y Ptolomeo.

Sea Arbucala o no, la atalaya del Viso es un enclave emblemático de Tierra del Vino, castro defensivo sin duda y sede durante mucho tiempo de la ermita donde fue venerada hasta finales del siglo XVIII la patrona de la comarca terravinícola. ¿Y qué más le da a los vecinos de la comarca que en el Viso estuviera la Arbucala vaccea o un poblado anterior de la Edad del Hierro?

Yo creo que sí le da porque Tierra del Vino, como el resto de las comarcas zamoranas, está tocada de ala y tiene que sacar a relucir todos sus valores, incluida su prehistoria y su historia, con el fin de sobrevivir. El turismo cultural tiene un gran potencial y supone un asidero para quien se niega a desaparecer.

Desde luego son más importantes para toda la comarca los restos vacceos que un depósito soterrado para abastecer a unos pueblos que tienen todos ellos el suministro asegurado y cubierto con las actuales infraestructuras. Es tiempo de desenterrar, no de enterrar, que bastante cerca tiene la tumba la provincia donde cada vez paran menos trenes. n

