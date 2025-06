El precio del cereal, en mínimos: "El sector se va a la ruina"

UCCL Zamora califica de vergonzosa la situación en torno al precio del cereal, afectado por las continuas bajadas como las ocurridas en la última semana en la Lonja de Salamanca. Recordamos que en el caso de Zamora, la Mesa del Cereal lleva más de un año sin cotizar.

"No tiene ninguna justificación". Así lo apunta la organización profesional agraria que denuncia la bajada en el precio del cereal hasta los 15 euros la tonelada de cebada. Una situación que, apunta no se entiende cuando "tanto el pienso como el carro de la compra no ha bajado en concordancia".

La Unión de Zamora denuncia que la bajada del precio a mínimos se debe a "una especulación" en la que "siempre pierden los mismos: los agricultores, los ganaderos y los consumidores".

La organización ha reparado en la escasa rentabilidad de las explotaciones en un contexto de crecientes costes de producción que recortan los escasos beneficios del trabajo en la tierra, una situación que, alegan, repercute directamente en la regeneración del campo. "Con los costes de producción más altos de la historia y unos precios que ya tenían nuestros abuelos, el sector se va a la ruina. Un sector que cabe recordar, es el que nos da de comer".

En este sentido, La Unión de Zamora apunta a que, con 3 de cada 4 agricultores mayores de 40 años, la apuesta por la rentabilidad de las explotaciones se torna como la primera garantía para atraer a las nuevas generaciones.

Por ello, desde UCCL Zamora piden la movilización urgente de los gobiernos para evitar el cierre de las explotaciones y asegurar el futuro del sector agroalimentario.