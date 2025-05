¡Isidro, échanos una mano!

Ya sé, ya sé que estás hasta las narices de que unos te pidan que llueva y otros todo lo contrario, que debe ser muy cansado estar todo el día ahí arriba, en la peana junto a la yunta de vacas, recibiendo las quejas de unos y de otros…, pero, oye, mañana es tu santo y qué le vas a hacer, aguantar madera. Ahí voy yo, a pedirte que cierres los candados de las nubes, que por una vez ha llovido en condiciones, que pare un poco. Déjanos unos días que nos sequemos y después, pues adelante, que el agua nunca sobra, que por mucho pan nunca es mal año, decía mi padre.

Una cosa sí te digo, que nos ayudes con los jóvenes, que ni dios quiere trabajar en el campo, que no hay relevo generacional, que esto se acaba. Las producciones están cayendo, que ya ves, que hasta hace nada presumíamos de Zamora por ser la provincia de España que más leche de oveja manaba. Pues se acabó: hemos perdido más de un 20% en pocos años. Ni pastores ni agricultores ni nada, que los jóvenes prefieren irse a la ciudad a cobrar un “sueldete” y vivir para pagar el alquiler desbocado y salir cuatro días de vacaciones que mantener abierta la granja de sus padres. Zamora está perdiendo sangre, aceite, leche, carne, todo. Échanos una mano, por favor, que los campos se nos están llenando de “molinillos” de viento, paneles solares, plantas de biogás, de hidrógeno verde…, yo que sé, ¿quién va a producir alimentos, quién? Dímelo tú, anda, ¡pero es que vamos a comer hierros!

Tú mismo lo vas a ver mañana, cuando te saquemos en procesión, todos viejos, que no podemos ni con los huevos. Ese es el panorama, que tú ahí tan guapo, con esa media melena, la reja de la mano y las vacas, tan sumisas…, ¡qué se te va a acabar el chollo, qué no va a haber procesiones porque ya no hay quien te lleve a hombros, ya casi ni empujar el paso podemos, que ya anda alguno ideando un motor para llevarte en volandas, manda narices!

Y lo de los precios, eso sí que tiene bemoles. Los cereales se pagan igual que hace 40 años, ¡pero puede haber vergüenza mayor! ¿Qué hacen los que mandan? ¡Se están cargando el sistema alimentario! Ya verás, ya, cuando estallen las crisis y no tengamos con que llenar la nevera, ¡a hostias, vamos a acabar a hostias!, te lo digo yo.

Nadie quiere quedarse en el campo, Isidro, perdona que te tutee, pero, ya sabes, cuando hay confianza… Todavía recuerdo antaño cuando estaba abierta la discoteca Ramsés II, nos dábamos montones de crema en las manos para evitar que las chicas descubrieran por los callos que éramos agricultores. Pero ahora es peor: con la crema tapamos la dignidad. Una pena. ¡Y hasta el año que viene! (Si tu jefe quiere, claro).

Suscríbete para seguir leyendo