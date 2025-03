El Senado insta al Gobierno a sacar al lobo del Lespre en el norte del Duero

El Senado da dado luz verde a la moción popular por la que insta al Gobierno a iniciar por vía urgente los trámites para que el lobo abandone el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en los territorios situados al norte del Duero.

La iniciativa ha logrado aunar un total de 156 apoyos (del PP que cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara y a la que se han sumado EAJ-PNV, Junts, Vox y UPN) frente a los votos en contra por parte de PSOE, BNG, Compromís, Más Madrid y las once abstenciones de H Bildu, ERC, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera. La moción, registrada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara alta, solicita la derogación de la Orden y aprobar una nueva estrategia de conservación del cánido en base a los censos actuales y con el consenso de las comunidades autónomas.

La votación se produce un día después de que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta Castilla y León haya publicado el informe sobre los daños registrados el pasado año por ataques del lobo al ganado y que ha registrado un incremento del 11% en la provincia de Zamora, la segunda más afectada a nivel regional tan solo por detrás de Ávila. Durante el pasado año 2024, el cánido provocó la muerte de un total de 1.108 reses, 120 más que el año anterior.

Una línea en la que se mueve la iniciativa popular que apuntaba al "descontrolado aumento" de poblaciones de lobo tras su inclusión en el Lespre en el año 2021 y que ha llevado a la población rural y a los ganaderos a una "situación límite" al margen de las compensaciones económicas. "El ganadero no quiere dinero, quiere a sus animales, ocasionándoles la pérdida de los mismos un daño psicológico que pone en peligro la supervivencia de la actividad, provocando el abandono de las explotaciones ganaderas", apunta el texto.

Durante su exposición, el senador popular Juan Pablo Martín ha instado a que el Gobierno central siga "la senda de racionalidad que indica Europa" (la modificación aprobada el 7 de marzo no afecta al lobo en el territorio nacional, dado que ya formaba parte del Lespre y cuenta con una estrategia de conservación) ante la "realidad insostenible" que viven varias comunidades donde los ataques se suceden por miles cada año.

El PSOE, a la espera de los censos actualizados

Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica se mantiene a la espera de recibir los datos actualizados de los censos regionales para evaluar un posible cambio de estatus de protección del lobo. Así lo avanzó durante el debate en el pleno la senadora socialista Concha Andreu tras precisar que "el PSOE siempre ha defendido la modificación del estatus de protección del lobo en función de datos técnicos y científicos y en estas estamos, esperando".

Andreu no descarta un posible cambio "o a lo mejor no" que condicionan así a los nuevos datos oficiales, dado que los que disponen son antiguos. Es el caso, por ejemplo, de comunidades como La Rioja que aún no han facilitado los censos relativos a los años 2023 y 2024.

Una revisión que, en todo caso, puntualiza la senadora socialista, atañe a un "problema complejo" y recuerda que su formación se mantiene al lado de la ganadería extensiva.

El Gobierno incumple su parte de pagos compensatorios

Por su parte, el Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora ha mostrado su apoyo a la moción presentada en el Senado al tiempo que acusan al Ejecutivo central de incumplir "su compromiso de asumir la mitad de los pagos compensatorios a los ganaderos que sufren estos ataques del lobo".

La formación a nivel provincial recuerda que el coste en Castilla y León por el número de reses muertas obligó al Gobierno dirigido por Alfonso Fernández Mañueco a asumir 4,8 millones de euros en concepto de indemnizaciones al sector.

El PP de Zamora pide por ello al Gobierno de Pedro Sánchez un cambio de rumbo en su "estrategia de ataque y abandono continuo al medio rural zamorano" que pase por la defensa de la ganadería y de los titulares "que apuestan por emprender y crear empleo".