"Nos quieren cerrar los pueblos...". La frase se la he escuchado a varios alcaldes zamoranos en las últimas semanas. Y no, no se la he oído solo a los de un bando político, que es opinión general y no ideológica marcada por una manera particular de entender el mundo o de cerrar filas ante otros intereses. Te explican los ediles a poco que pongas el oído que están hartos de sortear dificultades, que están cansados de encontrarse con un muro, el de la sinrazón de aquellos que mandan y todo lo basan en las matemáticas de los censos, de aquellos que deciden en un despacho lo que se debe hacer: "Pero si son cuatro gatos, ¿qué más quieren?".

Dignidad, quieren dignidad y servicios adecuados, que atiendan sus peticiones. Lo que está pasando en el ámbito rural es una tragedia mayúscula, pantagruélica, de la que aún no sabemos sus consecuencias reales. La despoblación no es solo perder habitantes día a día, incrementar el índice de envejecimiento, vaciar nuestras casas de niños, de futuro, reducir el patrimonio rural, perder capacidad adquisitiva, incrementar las consecuencias de la soledad no deseada...... Es mucho más... Es dar carpetazo a la cultura rural, la que ha hecho el mundo durante cientos, miles, cientos de miles de años. Es cargarse una manera de pensar, de entender el universo. Es enterrar unos valores que han servido para enhebrar los buenos pensamientos y ablandar la dura condición humana... ¿Y qué más da? Pues eso: vacía que algo queda.

Los servicios básicos se achatan en el ámbito rural... y no pasa nada, "Para los que son, bastante tienen...". Pues eso. Restricciones en las prestaciones sanitarias, educativas, sociales, culturales... Hay decenas de pueblos zamoranos sin bares, sin comercios, sin escuelas, sin entidades bancarias, sin consultorios médicos... Han convertido a quienes viven en los pueblos en viajeros impenitentes, pegados al coche para ir de aquí para allá. ¿Y el que no conduzca o no tenga coche? Pues que se joda... Y ahora hasta las fiestas se quieren cargar.

Andan los alcaldes con festejos taurinos llorando por las esquinas. Los seguros se han puesto por las nubes, es imposible pagar su coste, imposible. Y hasta la Guardia Civil, al parecer, no quiere asumir en dichas celebraciones, como hasta ahora, la figura de delegado de la autoridad, imprescindible para la celebración de los festejos ya que es el encargado de firmar y reflejar en un acta las irregularidades. Esta responsabilidad pasaría a ejercerla un funcionario municipal. ¿Pero cuántos funcionarios tienen ayuntamientos de menos de 500 habitantes?

Dicen los alcaldes que si se quieren cargar los festejos taurinos populares que no anden con jerigonzas, que lo hagan a las claras. Y ya de puestos, que cierren los pueblos por decreto.

Suscríbete para seguir leyendo