Hay amenazas que matan

En España están consideradas profesiones de riesgo por el Estado las que ejercen trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, bomberos y policías autonómicos y locales. Este reconocimiento oficial les permite, por ejemplo, jubilarse anticipadamente sin penalizaciones. Las profesiones con más fallecimientos anuales en España (datos oficiales de 2023) son: construcción, transporte y almacenamiento, y agricultura. Los datos, otra vez más, hablan por sí solos.

Quiero centrarme aquí en el sector que más conozco, el agrario. Sé que la penosidad que ahora soporta no es la misma que hace unas décadas, cuando se trabajaba mucho más con los pies en el terreno (literal), pero el uso de las máquinas genera muchos accidentes, algunos mortales.

Y además están los inconvenientes que causa realizar las labores a la intemperie y aplicar sustancias nocivas para la salud; sin olvidar el esfuerzo físico que conllevan muchas de las tareas diarias, muy complicadas de realizar con muchos años.

Al no estar la agricultura considerada una profesión de riesgo, sus ejercientes no se benefician de lo que supone esta consideración. Ajo y agua. Las propias organizaciones profesionales agrarias no han incluido en la parte de arriba de sus tablas reivindicativas la reclamación de la calificación citada, que beneficiaría, sobre todo, a los mayores.

Quizás se considera una propuesta inalcanzable o como hay tantas, y tan principales, se deja para el final, pero no debería ser así porque la media de edad de la población activa agraria es muy alta, más del 60% de los agricultores tiene más de 55 años y solo el 7,5% menos de 30 (datos de 2008, mucho más extremos ahora). La jubilación anticipada, unido a mayores incentivos a las nuevas incorporaciones, sería una manera de rejuvenecer el sector y de que el Estado pagara la deuda por la reconversión realizada a coste cero.

Nunca la agricultura ha sido bien tratada, pero lo de ahora y lo que queda por venir es puro atentado: aranceles disparados y recortes en la PAC para rearmar a Europa (literal) ante la amenaza del enemigo ruso y el «amigo» americano. Malos tiempos para la siembra.

P.D.: Este artículo está dedicado a Valeriano Esteban por su esfuerzo permanente en lograr que la agricultura sea considerada profesión de riesgo. Él, de forma individual y sin apoyos de ningún colectivo, ha planteado esta cuestión de forma reiterada a sindicalistas agrarios y políticos. Al César lo que es del César.n

