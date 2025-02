Nadie calla a la Sinfónica con silbidos

Brillante estuvo, porque lo es, Rubén Amón en la última sesión del club cultural de este periódico, lo mismo que Carmen Ferreras y José Luis Martín que cumplieron con creces sus afanes comunes de ensalzar el valor de la conversación, eje central del último —y muy interesante— libro del periodista, escritor y tertuliano radiofónico y televisivo. Solo una mínima discrepancia: dijo Amón contestando a una pregunta “atrevida” de uno de los muchos asistentes al acto que los medios de comunicación nacionales sí se habían ocupado (y se ocupan) de airear la problemática especial de la España Vaciada (a mí gusta más decir Jodida). No estoy del todo de acuerdo. Creo que se han ocupado (y se ocupan) de la piel de la España Vaciada, de centrarse en analizar los cosméticos y tiritas aplicados cuando el mal está en los órganos vitales y eso no se cura con masajes.

No condeno a la hoguera a mis colegas nacionales por no entrar a fondo en un problema de muchos bemoles, con mil ramificaciones, incluso en temas de tanta actualidad como la vivienda. Solo dos preguntas: ¿Costarían lo que cuestan casas y alquileres si hubiera una ordenación territorial más razonable en este país? Seguro que no. ¿Tendría la ultraderecha tantas perspectivas de crecimiento si el ámbito rural no se sintiera atacado por quienes hacen las leyes, como ejemplo la Agenda 2030, en las ciudades? Seguro que no.

Y repito, no condeno a la hoguera a mis “divididos” colegas por sus “olvidos” cuando la Administración encargada de paliar la soledad de la España Vaciada pasa, brinca por encima de mil pueblos y se posa en un despacho ministerial bien calentito y refrigerado. ¿Qué ha sido, qué es del Ministerio del Reto Demográfico? Aquí es un hipotético cuartel en Monte la Reina para no sé qué año, ¡con los vacíos que tiene esta provincia! ¿Y lo de la Junta de Castilla y León? ¿Lo de la Ley de Dinamización Demográfica que llevamos esperando años, qué?

Castilla y León es la comunidad que más define el concepto de España Vaciada, la que más pronto empezó a darse cuenta del problema sangrante de la despoblación. Hasta se creó un Consejo de Sabios, ¿se acuerdan? Un barómetro, no sé cuantas medidas y ¿ahora qué? ¿Qué sucede con la Ley de Dinamización Demográfica? ¿A qué están esperando para aprobarla?

Tienen leyes propias Castilla-La Mancha y Aragón para afrontar de forma reglada y desde todos los frentes el problema más importante que afecta a las dos mesetas (Madrid es una isla que sopla, sorbe y absorbe a la vez), el de la falta de población. Sin gente no hay nada: ni tetas ni paraíso. Pues en Castilla y León seguimos viéndola venir, es nuestra condición: silbar cuando la orquesta sinfónica está en la Plaza Mayor.

