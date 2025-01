El quid de la cuestión

No, no se lo crean: ni el plan intervencionista del Gobierno ni el desregulador de Feijóo van a acabar con el problema de la vivienda, el de los precios estratosféricos de compra y alquiler.

Y no lo van a hacer porque las dos propuestas se quedan en la piel, no hacen carne, y necesitan que propietarios y arrendadores se impliquen y decidan perder dinero o ganar poco; no lo van a hacer, que invirtieron para todo lo contrario.

Las dos iniciativas, la de Sánchez, que tiene más visos de ser aplicada, y la de Feijóo, un aparente brindis al sol, se olvidan adrede de la mayor, de lo que, de verdad, solucionaría, al menos en parte, la cuestión. ¿Y cuál es, listillo?

Que el Estado construya casas, decenas de miles de viviendas al año, que el sector público irrumpa en el Mercado con oferta de verdad. Pero, claro, no hay dinero (y ya se sabe: don sin din...), ¿entonces? Pues nada, ya irá poniendo parches el Mercado y la presión social hará algún efecto en los dueños de la cosa que algo rebajarán los precios, no siendo que vaya a haber una revolución (¿en estos tiempos?) y se lleve todo por delante.

Un dato: se ha pasado de una media de cien mil pisos protegidos al año en los ochenta del pasado siglo (sí, sí, cuando Felipe González) a unos pocos miles que se cuentan con los dedos de las dos manos en el último lustro. La crisis de 2008 se cargó la construcción, la pública y la privada. Sobraban pisos, se dijo. Desaparecieron las grúas. Nadie pensó que la población española fuera a crecer en más de dos millones de personas. Se ha disparado la demanda.

Pero lo dicho no es el momio de este artículo ni tampoco el régimen jurídico de propiedad de los pisos sociales que han acabado, a las primeras de cambio, en manos privadas, muchos ahora turísticos. Es algo más profundo.

De una santa vez los partidos políticos deberían poner la mira en donde está el mal y no solo el de la vivienda: en la ordenación territorial del país.

Es en las grandes ciudades donde es prohibitivo comprar o alquilar un piso, una cantidad que triplica la que se paga en Zamora capital y multiplica a lo bestia la que se abona en nuestro ámbito rural donde, por mucha subvención que se reciba, no compensa rehabilitar viviendas con vistas a la venta o el alquiler, no te va a pagar nadie lo que tú inviertas ni vas a amortizar lo que tú has adelantado.

¿Por qué los partidos políticos o/y los grandes medios de comunicación no abren un debate nacional sobre la necesidad de reconducir, al menos en parte, la ordenación territorial actual que amenaza con desestabilizar la democracia? Me lo apunta el listillo: los intereses privados han estrangulado el sentido común. Por ahí, por ahí hay que buscar. n

