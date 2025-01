Asaja volverá a la calle por la "rentabilidad" del campo

Asaja Castilla y León volverá a la calle en el mes de febrero para exigir a la Unión Europea que revierta su acuerdo con Mercosur y una PAC “más profesional y libre”, así como medidas a las autoridades europeas, nacionales y autonómicas para “revertir” la falta de rentabilidad del campo.

Esos son algunos de los objetivos que el presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, expuso en la rueda de prensa realizada hoy para exponer ante los medios el balance del 2024 agrario y el trabajo a realizar por la organización profesional agraria en 2025, año en el que Dujo afirmó que lucharán por “mejores precios y menores costes” para el sector.

También manifestó la necesidad de exponer “toda la fuerza” del sector agrario para lograr que en el próximo Plan Hidrológico del Duero incluya “más y mejor regadío” para Castilla y León y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quite al lobo “la protección que tiene” para hacer su existencia “compatible con el sector ganadero”.

Para lograr estos objetivos, Dujo expuso la necesidad de volver a manifestarse en 2025 tras un 2024 en el que el campo “ha sacado los tractores a la calle como nunca”, aunque reconoció que “nunca se sabe” qué seguimiento pueden tener estas nuevas protestas dado que “el año pasado, se dio la circunstancia de un movimiento en toda Europa que animó a los agricultores e hizo que las protestas fuesen masivas”.

Las nuevas manifestaciones se llevarán a cabo tanto de manera sectorial para cuestiones como el lobo “si el Ministerio no da su brazo a torcer”, como en el ámbito provincial, regional, nacional e incluso europeo por el acuerdo de la UE con Mercosur.

En estas nuevas protestas, el presidente de Asaja espera contar con la amplia mayoría de agricultores y ganaderos de la Comunidad, dado que su organización representa el 45 por ciento del voto que ejercieron, en 2023, “casi el 80 por ciento” de los profesionales del campo de Castilla y León, lo que demuestra, a juicio de Dujo, que la representación mayoritaria “está en nuestras organizaciones”. Por ello, auguró que las movilizaciones espontáneas del pasado año, sin apoyo de las opas pero con gran seguimiento, “no se van a repetir porque los agricultores están con las organizaciones profesionales agrarias en reivindicación, trabajo y servicios”.

Cosecha

En cuanto al balance de 2024, Dujo lamentó que pese a que la cosecha de 2024 haya estado “por encima de la media de los últimos 10 años”, la rentabilidad para los agricultores “ha sido cero o a pérdidas por los altísimos costes de producción”, por lo que pidió medidas tanto para recuperar los precios del cereal de hace dos años, cuando estaba “100 euros por tonelada por encima” del actual, como para revertir acuerdos como los firmados con Ucrania o los países del Mercosur, ya que a los productos llegados de estos países “no se les exige nada de lo que a nosotros se nos impone”.

Y es que, según Dujo, los “grandes problemas” para el sector primario en 2024 “han venido de fuera” con una PAC “imposible de cumplir, restrictiva al máximo y con cada vez menos presupuesto”, unas importaciones “masivas” de cereal ucraniano que “sigue arruinando el nuestro” y el mencionado acuerdo de la UE con Mercosur que supone una de las “máximas preocupaciones” para el sector de cara a 2025.

El año pasado, no obstante, fue “bueno” para el sector ganadero, como resolvió el propio Dujo, ya que la carne y la leche han estado “a buen precio”, lo que espera que se mantenga como “la tónica para 2025”, igual que el uso de un seguro agrario que ha cubierto indemnizaciones por valor de 77 millones de euros en 2024 y sitúan a Castilla y León como la región de España que “más contratación tiene”, gracias a que “favorece a los agricultores profesionales, cosa que no hace la PAC”.

En todo caso, Dujo volvió a lamentar algunos de los datos del sector primario en la Comunidad, como que “más del 50 por ciento” de los 23.609 trabajadores por cuenta ajena que tiene la agricultura y la ganadería en Castilla y León provenga del extranjero, aunque celebró que el 61 por ciento de los 60.468 profesionales del campo de la Comunidad sean autónomos, frente al 25 por ciento del resto de España.

Política hidráulica

Otro de los datos que lamentó Dujo es el “déficit lamentable y vergonzoso” de la política hidráulica nacional con Castilla y León, donde “solo el 15 por ciento de la superficie agraria es de regadío”, frente al 23 por ciento nacional. “Las administraciones nos han dado la espalda”, aseguró, a la vez que criticó la “ideología en contra del sector” del Ministerio para la Transición Ecológica a cuya nueva responsable, Sara Aagesen, pidió que derogue la orden de septiembre de 2021 que incluye al lobo en el Lespre y logre “un consenso” con opas y comunidades para la gestión del cánido y su compatibilidad con la ganadería: “Hasta Europa se lo dice”.

Por último, Dujo pidió una regulación para que “no haya una sola hectárea agrícola más puesta de parques fotovoltaicos” porque estos “se están comiendo nuestra superficie agraria con el beneplácito de las administraciones”, medidas efectivas para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y continuar con la incorporación de jóvenes al campo de Castilla y León, cuya media está en “500 al año” de los que el 54 por ciento se va a la agricultura y el 37 por ciento a la ganadería y el 70 por ciento son hombres frente al 30 por ciento de mujeres.

Relación con las administraciones

Finalmente, Dujo también hizo mención a la relación que su organización profesional agraria mantiene con las diferentes administraciones autonómica y nacional, agradeciendo la “buena interlocución” que aseguró que tiene con la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, a la que pidió en este 2025 que consensue una posición “global, conjunta y unida entre Consejería y opas” para cuestiones “de calado” como el nuevo marco de la PAC, el nuevo Plan Hidrológico del Duero o el acuerdo de la UE con Mercosur.

De igual forma, el presidente de Asaja en Castilla y León pidió al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que la estrategia de alimentación planteada por el Ministerio no solo defienda “en el papel” los productos de España y Castilla y León, sino que se posicione contra el acuerdo con Mercosur para no ser “un mentiroso” tras afirmar, el pasado año, que Europa no firmaría “ningún acuerdo más con países terceros que no cumpliesen las mismas exigencias que los de la PAC”.